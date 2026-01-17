快訊

紐時：中國漁船兩度大規模東海聚集 疑演練控制海域

大潤發保全賣場內性侵女實習生！全聯「概括承受」需賠300萬元

頻傳要選台北市長？陳佩琪坦言「很驚訝」曝黃國昌來問這事

台灣成第二家鄉 嘉南大學首屆國際生畢業迎人生新旅程

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台灣成第二家鄉！嘉南大學首屆國際生畢業、迎接人生新旅程。圖／校方提供
台灣成第二家鄉！嘉南大學首屆國際生畢業、迎接人生新旅程。圖／校方提供

嘉南藥理大學第一屆「新南向」國際專班春季班學生今天畢業，35位畢業生中有32人已有工作，表示要留台就業，另2人攻讀研究所，僅1人因來台前已結婚生子，決定回國。

校方特別為「生活保健科技系」及「環境工程與科學系」35位國際學生舉辦畢業典禮，請來師長、學生會及學生議會同學見證。

畢業生致詞代表生活系阮重阮以流利中文分享心路歷程。他表示，初來台灣時人生地不熟，師長細心指導與耐心包容，逐步克服語言障礙與文化差異。這四年學習歷程，不僅累積專業知識，也學會獨立與堅持，更深刻感受到台灣人的熱情與友善，讓台灣成為他心中的第二個家鄉。

校方說，這不僅象徵著35位國際學生順利完成學業，在嘉藥迎向新旅程，更代表他們在台灣四年努力耕耘後所收穫的甜美成果。

典禮在畢業生製作的回顧影片中揭開序幕，影片記錄他們求學四年來的歡笑與淚水，會中特別頒發表現優異獎項，德育獎由生活系光氏玉鶯及環工系阮氏瓊江獲得；智育獎則頒予生活系裴金玉及環工系蔡氏垂莊。

生活系阮氏垂玲與環工系阮俊逸代表全體畢業生接受撥穗並領取畢業證書，象徵學有所成、展翅高飛。

嘉南大學自111年配合政府「新南向」政策招收越南學生，並在學習、生活及職涯發展等給予支持。除生活輔導也於畢業前舉辦徵才活動，積極媒合優質企業。

校方說，首屆亮眼成果展現嘉藥國際專班紮實的專業培育成效，也證明學生已具備與職場無縫接軌的競爭力

校長張翊峰肯定畢業生不畏疫情跨海求學的毅力，更強調技職教育務實致用的價值。他表示，越南正處於人口紅利的黃金期，充滿發展潛力；而台灣面臨高齡化社會，求才若渴，因此鼓勵畢業生將台灣視為「第二個故鄉」，善用在嘉藥習得的環境工程與生活保健專業，配合政府放寬外國專業人才留台政策，續留台灣累積實務經驗，未來無論是深耕台灣或返鄉發展，都將成為具備專業競爭力的菁英人才。

台灣成第二家鄉！嘉南大學首屆國際生畢業、迎接人生新旅程。圖／校方提供
台灣成第二家鄉！嘉南大學首屆國際生畢業、迎接人生新旅程。圖／校方提供
台灣成第二家鄉！嘉南大學首屆國際生畢業、迎接人生新旅程。圖／校方提供
台灣成第二家鄉！嘉南大學首屆國際生畢業、迎接人生新旅程。圖／校方提供
台灣成第二家鄉！嘉南大學首屆國際生畢業、迎接人生新旅程。圖／校方提供
台灣成第二家鄉！嘉南大學首屆國際生畢業、迎接人生新旅程。圖／校方提供
台灣成第二家鄉！嘉南大學首屆國際生畢業、迎接人生新旅程。圖／校方提供
台灣成第二家鄉！嘉南大學首屆國際生畢業、迎接人生新旅程。圖／校方提供
台灣成第二家鄉！嘉南大學首屆國際生畢業、迎接人生新旅程。圖／校方提供
台灣成第二家鄉！嘉南大學首屆國際生畢業、迎接人生新旅程。圖／校方提供

國際學生 競爭力 影片

延伸閱讀

事隔3個月…21歲男又潛入同所大學女廁偷拍 判3月不准緩刑

不斷更新／115年大學學測 大考中心公布各科完整試題與答案

決戰理組！115升大學學測今登場 首日考數A、自然科

談判大勝利？台美關稅協議拍板 廖先翔：台灣科技人才面臨集體失血

相關新聞

台灣成第二家鄉 嘉南大學首屆國際生畢業迎人生新旅程

嘉南藥理大學第一屆「新南向」國際專班春季班學生今天畢業，35位畢業生中有32人已有工作，表示要留台就業，另2人攻讀研究所...

學倫爭議／教授遭停權勝訴 國科會補助審查妨礙大學自治

一名頂大教授向國科會申請專題研究計畫補助，卻因著作目錄中一篇共同發表的論文疑違反學術倫理，被停權一年，教授提起行政訴訟獲勝，關鍵在有無「官大學問大」、「外行領導內行」之嫌；當學術倫理被納入補助審查依據，究竟是合理把關，還是對大學自治的外控介入？法院看待國科會的審查權限，正逐步牽動未來申請計畫時的制度風險。

鳳凰城與政大簽署獨家合作 將送學生到美國公部門實習

國立政治大學日前與美國亞利桑那州鳳凰城市政府簽署實習合作意向書，成為台灣第一所與該市政府建立實習合作關係的大學，聚焦跨國...

醫科vs電機怎選科系？ 粉專揭挺醫生關鍵：工程師社會地位落差大

臉書粉專「科技工作講Tech Job N Talk」近日發文，針對不少優秀學生在「電機」與「醫科」之間猶豫抉擇的現象提出看法。科技工作講指出，網路上經常將工程師與醫師進行比較，但真正重要的，並非停留在想像中的光環，而是讓學生與家長實際了解未來的工作型態、收入結構、社會期待，以及如健保制度與點數計算等現實層面，再回頭思考自己真正想從事的職業。

特殊選才走向世界舞台 嘉大生化系賴妤瑄錄取6所頂尖名校

嘉義大學國際化再傳捷報！嘉大生化科技學系114級畢業生賴妤瑄，透過「特殊選才」管道進入嘉大就讀，憑藉紮實學術實力與國際實...

中山醫大新教學實驗大樓動土 等比復刻實驗大樓迴旋梯

在少子化衝擊高等教育之際，中山醫學大學持續推動校園建設，今天舉行新教學實驗大樓動土典禮。校方表示，因應實驗安全、專業設備...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。