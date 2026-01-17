台灣成第二家鄉 嘉南大學首屆國際生畢業迎人生新旅程

嘉南藥理大學第一屆「新南向」國際專班春季班學生今天畢業，35位畢業生中有32人已有工作，表示要留台就業，另2人攻讀研究所，僅1人因來台前已結婚生子，決定回國。

校方特別為「生活保健科技系」及「環境工程與科學系」35位國際學生舉辦畢業典禮，請來師長、學生會及學生議會同學見證。

畢業生致詞代表生活系阮重阮以流利中文分享心路歷程。他表示，初來台灣時人生地不熟，師長細心指導與耐心包容，逐步克服語言障礙與文化差異。這四年學習歷程，不僅累積專業知識，也學會獨立與堅持，更深刻感受到台灣人的熱情與友善，讓台灣成為他心中的第二個家鄉。

校方說，這不僅象徵著35位國際學生順利完成學業，在嘉藥迎向新旅程，更代表他們在台灣四年努力耕耘後所收穫的甜美成果。

典禮在畢業生製作的回顧影片中揭開序幕，影片記錄他們求學四年來的歡笑與淚水，會中特別頒發表現優異獎項，德育獎由生活系光氏玉鶯及環工系阮氏瓊江獲得；智育獎則頒予生活系裴金玉及環工系蔡氏垂莊。

生活系阮氏垂玲與環工系阮俊逸代表全體畢業生接受撥穗並領取畢業證書，象徵學有所成、展翅高飛。

嘉南大學自111年配合政府「新南向」政策招收越南學生，並在學習、生活及職涯發展等給予支持。除生活輔導也於畢業前舉辦徵才活動，積極媒合優質企業。

校方說，首屆亮眼成果展現嘉藥國際專班紮實的專業培育成效，也證明學生已具備與職場無縫接軌的競爭力。

校長張翊峰肯定畢業生不畏疫情跨海求學的毅力，更強調技職教育務實致用的價值。他表示，越南正處於人口紅利的黃金期，充滿發展潛力；而台灣面臨高齡化社會，求才若渴，因此鼓勵畢業生將台灣視為「第二個故鄉」，善用在嘉藥習得的環境工程與生活保健專業，配合政府放寬外國專業人才留台政策，續留台灣累積實務經驗，未來無論是深耕台灣或返鄉發展，都將成為具備專業競爭力的菁英人才。 台灣成第二家鄉！嘉南大學首屆國際生畢業、迎接人生新旅程。圖／校方提供 台灣成第二家鄉！嘉南大學首屆國際生畢業、迎接人生新旅程。圖／校方提供 台灣成第二家鄉！嘉南大學首屆國際生畢業、迎接人生新旅程。圖／校方提供 台灣成第二家鄉！嘉南大學首屆國際生畢業、迎接人生新旅程。圖／校方提供 台灣成第二家鄉！嘉南大學首屆國際生畢業、迎接人生新旅程。圖／校方提供