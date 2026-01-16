快訊

險撞清潔員！王夢麟酒駕遭起訴 本人認「太逞強」：我現在72歲了

頂客族悲歌！老公過世狠心小叔分走2千萬房產 再做1事她只能含淚吞

聽新聞
0:00 / 0:00

鳳凰城與政大簽署獨家合作 將送學生到美國公部門實習

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立政治大學日前與美國亞利桑那州鳳凰城市政府簽署實習合作意向書，成為台灣第一所與該市政府建立實習合作關係的大學。圖／政大提供
國立政治大學日前與美國亞利桑那州鳳凰城市政府簽署實習合作意向書，成為台灣第一所與該市政府建立實習合作關係的大學。圖／政大提供

國立政治大學日前與美國亞利桑那州鳳凰城市政府簽署實習合作意向書，成為台灣第一所與該市政府建立實習合作關係的大學，聚焦跨國實習與人才交流，銜接高等教育與市政實務，將為政大學生提供參與美國城市公共事務的學習機會。

政大表示，合作以「國際實習計畫」為主軸，雙方共同建立制度化的實習平台，為政大學生開拓前往鳳凰城及合作機構實習的機會。鳳凰城近年因台積電設廠，成為美國半導體與高科技產業重鎮，政大將推薦具備語言能力與專業背景的學生參與，鳳凰城市政府則協助媒合市府部門及在地合作單位，並提供實習期間必要的指導與支持。

政大校長李蔡彥指出，合作不僅是象徵性的結盟，更著重於實質內容與長遠影響，透過國際實習與交流計畫，為學生打造具深度與價值的學習體驗。計畫強調雙向交流，促進跨文化、跨產業與跨專業的理解與成長，期盼藉此建立穩固且長久的夥伴關係。

鳳凰城市長蓋蕾歌（Kate Gallego）於致詞時表示，台灣是全球最重要的高科技與先進製造重鎮之一，尤其在半導體及相關產業領域具備舉足輕重的國際影響力。她指出，鳳凰城市政府期待台灣高等教育機構深化合作，傾聽學生對城市發展與產業布局的多元觀點，並共同思考如何向中小企業展現鳳凰城的發展潛力與投資機會。

蓋蕾歌進一步提到，鳳凰城鄰近大峽谷、塞多納紅岩等世界級自然景觀，未來市府將攜手觀光發展局與經濟發展局，共同推動城市行銷與新創產業發展；除持續深化商務交流外，也期盼吸引更多台灣旅客前往鳳凰城旅遊觀光。

政大職涯中心總監張文美強調，未來職涯中心將持續結合校內教學資源與國際夥伴網絡，協助學生在學期間逐步銜接國際職場，並透過實習與相關輔導機制，培育具備跨文化溝通能力與實務經驗的專業人才。

鳳凰城 實習 政大

延伸閱讀

星宇航空首航鳳凰城 未來規劃將以A350-1000營運

影／星宇北美第5航點鳳凰城開航 K董親駕首航班機

今晤賴總統 鳳凰城市長蓋蕾歌：台積電投資1650億美元 確保供應鏈韌性

談及台積電在美擴大設廠 美鳳凰城市長：將持續增購台灣產品

相關新聞

醫科vs電機怎選科系？ 粉專揭挺醫生關鍵：工程師社會地位落差大

臉書粉專「科技工作講Tech Job N Talk」近日發文，針對不少優秀學生在「電機」與「醫科」之間猶豫抉擇的現象提出看法。科技工作講指出，網路上經常將工程師與醫師進行比較，但真正重要的，並非停留在想像中的光環，而是讓學生與家長實際了解未來的工作型態、收入結構、社會期待，以及如健保制度與點數計算等現實層面，再回頭思考自己真正想從事的職業。

鳳凰城與政大簽署獨家合作 將送學生到美國公部門實習

國立政治大學日前與美國亞利桑那州鳳凰城市政府簽署實習合作意向書，成為台灣第一所與該市政府建立實習合作關係的大學，聚焦跨國...

特殊選才走向世界舞台 嘉大生化系賴妤瑄錄取6所頂尖名校

嘉義大學國際化再傳捷報！嘉大生化科技學系114級畢業生賴妤瑄，透過「特殊選才」管道進入嘉大就讀，憑藉紮實學術實力與國際實...

中山醫大新教學實驗大樓動土 等比復刻實驗大樓迴旋梯

在少子化衝擊高等教育之際，中山醫學大學持續推動校園建設，今天舉行新教學實驗大樓動土典禮。校方表示，因應實驗安全、專業設備...

政大推「鮮修」數位課程 23門大學課程開放高中生提前選讀

為協助高中生及早探索方向、銜接大學學習，國立政治大學推出「政大鮮修」數位課程推廣活動，自校內「數位知識城」平台超過515...

台東利嘉林道夜探「中大獎」 大二生遇罕見草莓頭毒蛇

台東大學大二生沈彥儒與生態同好日前相約夜間探索利嘉林道，意外在草叢中發現1條罕見的二級保育類毒蛇「瑪家山龜殼花」。因頭部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。