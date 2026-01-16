鳳凰城與政大簽署獨家合作 將送學生到美國公部門實習
國立政治大學日前與美國亞利桑那州鳳凰城市政府簽署實習合作意向書，成為台灣第一所與該市政府建立實習合作關係的大學，聚焦跨國實習與人才交流，銜接高等教育與市政實務，將為政大學生提供參與美國城市公共事務的學習機會。
政大表示，合作以「國際實習計畫」為主軸，雙方共同建立制度化的實習平台，為政大學生開拓前往鳳凰城及合作機構實習的機會。鳳凰城近年因台積電設廠，成為美國半導體與高科技產業重鎮，政大將推薦具備語言能力與專業背景的學生參與，鳳凰城市政府則協助媒合市府部門及在地合作單位，並提供實習期間必要的指導與支持。
政大校長李蔡彥指出，合作不僅是象徵性的結盟，更著重於實質內容與長遠影響，透過國際實習與交流計畫，為學生打造具深度與價值的學習體驗。計畫強調雙向交流，促進跨文化、跨產業與跨專業的理解與成長，期盼藉此建立穩固且長久的夥伴關係。
鳳凰城市長蓋蕾歌（Kate Gallego）於致詞時表示，台灣是全球最重要的高科技與先進製造重鎮之一，尤其在半導體及相關產業領域具備舉足輕重的國際影響力。她指出，鳳凰城市政府期待台灣高等教育機構深化合作，傾聽學生對城市發展與產業布局的多元觀點，並共同思考如何向中小企業展現鳳凰城的發展潛力與投資機會。
蓋蕾歌進一步提到，鳳凰城鄰近大峽谷、塞多納紅岩等世界級自然景觀，未來市府將攜手觀光發展局與經濟發展局，共同推動城市行銷與新創產業發展；除持續深化商務交流外，也期盼吸引更多台灣旅客前往鳳凰城旅遊觀光。
政大職涯中心總監張文美強調，未來職涯中心將持續結合校內教學資源與國際夥伴網絡，協助學生在學期間逐步銜接國際職場，並透過實習與相關輔導機制，培育具備跨文化溝通能力與實務經驗的專業人才。
