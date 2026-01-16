醫科vs電機怎選科系？ 粉專揭挺醫生關鍵：工程師社會地位落差大

臉書粉專「科技工作講Tech Job N Talk」近日發文，針對不少優秀學生在「電機」與「醫科」之間猶豫抉擇的現象提出看法。科技工作講指出，網路上經常將工程師與醫師進行比較，但真正重要的，並非停留在想像中的光環，而是讓學生與家長實際了解未來的工作型態、收入結構、社會期待，以及如健保制度與點數計算等現實層面，再回頭思考自己真正想從事的職業。

科技工作講認為，若孩子具備從醫的能力，其實可以鼓勵選擇醫師這條路。醫師整體收入穩定、社會地位高，無論選擇熱門科別、開業追求高收入，或進入公立醫院、偏鄉服務實踐使命感，都有相對明確的發展方向。儘管醫師在工時與壓力上普遍較工程師更為沉重，但也正因如此，社會賦予醫師較高的尊重與期待。

相較之下，工程師雖同樣在改變世界，卻因工作內容不易被一般大眾理解，社會地位與醫師仍存在落差，外界常以「工程師高薪、提早退休」作為想像，但這樣的情況多屬少數案例；相對而言，醫師的高收入則較具普遍性。即便工程師懂得選擇賽道、頻繁跳槽，薪資成長仍高度依賴個人策略與機會。

文章也提到，科技業內部的薪資落差極大，即使來自頂尖大學，若未主動尋找機會、補足資訊落差或進行投資規劃，不同科技職位的年收入仍可能差距甚遠，進而產生高度焦慮。這也是為何科技職涯、投資相關粉專能大量出現，反觀醫師族群較少以「職涯焦慮」為題經營社群。

科技工作講感嘆，若工程師在收入與社會評價上無法明顯勝過醫師，便容易被貼上「無聊」的刻板標籤，這樣的現象在網路上並不少見，自嘲表示，對於那些分數本就無法選擇醫科的人而言，或許也只能把這樣的機會留給他人。