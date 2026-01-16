快訊

特殊選才走向世界舞台 嘉大生化系賴妤瑄錄取6所頂尖名校

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義大學生化科技學系畢業生賴妤瑄使用外泌體尺寸排阻色譜（qEV）分離管柱收集外泌體。圖／嘉大提供
嘉義大學生化科技學系畢業生賴妤瑄使用外泌體尺寸排阻色譜（qEV）分離管柱收集外泌體。圖／嘉大提供

嘉義大學國際化再傳捷報！嘉大生化科技學系114級畢業生賴妤瑄，透過「特殊選才」管道進入嘉大就讀，憑藉紮實學術實力與國際實習經驗，成功獲得英國倫敦大學學院（UCL）等六所全球頂尖大學碩士班錄取，展現嘉大培育國際人才的亮眼成果。

賴妤瑄就讀嘉義市興華中學期間，即對生化科技領域產生濃厚興趣，經升學輔導了解嘉大生化系長期與海外名校合作、國際資源豐富，遂選擇以特殊選才進入嘉大。入學後，她即訂定明確目標，大一開始準備TOEIC，大三進入張心怡教授實驗室進行專題研究，並挑戰IELTS雅思考試，取得6.5分佳績，成功爭取教育部「新南向學海築夢計畫」獎學金。

大四期間，賴妤瑄赴澳洲昆士蘭大學（UQ）生物醫學院實習1年，進入Sherry Wu副教授主持的癌症治療研究室，參與藥物作用機制與抗藥性相關研究，接觸大數據分析、奈米技術與分子生物學等前瞻研究。她坦言，研究內容對大學部學生極具挑戰，但也大幅拓展學術視野與實作能力。

返台後，憑藉完整的海外實務經驗與研究背景，賴妤瑄申請國外碩士班捷報頻傳，目前已獲UCL、里茲大學、雪菲爾大學、格拉斯哥大學、華威大學及昆士蘭大學等六所名校錄取。她表示，海外實習帶來的專業歷練與文化衝擊，是在國內求學難以取代的經驗，讓自己更加自信與果斷，鼓勵年輕學子把握機會勇敢走向世界。

嘉大指出，學校近年積極推動雙聯學制、「一系一院一國際化」及「永續嘉大十大國際化計畫」，全面提升學生國際移動力。生化系自102年起持續協助學生申請「學海築夢」計畫，學生實習足跡遍及澳洲、新加坡、日本等國，近3年均獲教育部獎助，未來也將持續強化國際連結，培育具全球競爭力的人才。

嘉義大學生化科技學系畢業生賴妤瑄獲教育部「新南向學海築夢計畫」獎學金，前往澳洲昆士蘭大學生物醫學院進行為期一年的海外實習。圖／嘉大提供
嘉義大學生化科技學系畢業生賴妤瑄獲教育部「新南向學海築夢計畫」獎學金，前往澳洲昆士蘭大學生物醫學院進行為期一年的海外實習。圖／嘉大提供
嘉義大學生化科技學系畢業生賴妤瑄進行細胞培養實驗來取細胞外泌體 (Exosomes)。圖／嘉大提供
嘉義大學生化科技學系畢業生賴妤瑄進行細胞培養實驗來取細胞外泌體 (Exosomes)。圖／嘉大提供

