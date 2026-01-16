特殊選才走向世界舞台 嘉大生化系賴妤瑄錄取6所頂尖名校
嘉義大學國際化再傳捷報！嘉大生化科技學系114級畢業生賴妤瑄，透過「特殊選才」管道進入嘉大就讀，憑藉紮實學術實力與國際實習經驗，成功獲得英國倫敦大學學院（UCL）等六所全球頂尖大學碩士班錄取，展現嘉大培育國際人才的亮眼成果。
賴妤瑄就讀嘉義市興華中學期間，即對生化科技領域產生濃厚興趣，經升學輔導了解嘉大生化系長期與海外名校合作、國際資源豐富，遂選擇以特殊選才進入嘉大。入學後，她即訂定明確目標，大一開始準備TOEIC，大三進入張心怡教授實驗室進行專題研究，並挑戰IELTS雅思考試，取得6.5分佳績，成功爭取教育部「新南向學海築夢計畫」獎學金。
大四期間，賴妤瑄赴澳洲昆士蘭大學（UQ）生物醫學院實習1年，進入Sherry Wu副教授主持的癌症治療研究室，參與藥物作用機制與抗藥性相關研究，接觸大數據分析、奈米技術與分子生物學等前瞻研究。她坦言，研究內容對大學部學生極具挑戰，但也大幅拓展學術視野與實作能力。
返台後，憑藉完整的海外實務經驗與研究背景，賴妤瑄申請國外碩士班捷報頻傳，目前已獲UCL、里茲大學、雪菲爾大學、格拉斯哥大學、華威大學及昆士蘭大學等六所名校錄取。她表示，海外實習帶來的專業歷練與文化衝擊，是在國內求學難以取代的經驗，讓自己更加自信與果斷，鼓勵年輕學子把握機會勇敢走向世界。
嘉大指出，學校近年積極推動雙聯學制、「一系一院一國際化」及「永續嘉大十大國際化計畫」，全面提升學生國際移動力。生化系自102年起持續協助學生申請「學海築夢」計畫，學生實習足跡遍及澳洲、新加坡、日本等國，近3年均獲教育部獎助，未來也將持續強化國際連結，培育具全球競爭力的人才。
