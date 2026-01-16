諾獎得主史垂克蘭台大演講 籲重建社會對科學信任

快訊

中央社／ 台北16日電

2018年諾貝爾物理學獎得主史垂克蘭近日受邀到台大演講指出，社會對科學的不信任感來自對科學本質的誤解，學界應加強說明隨著更多資料積累，科學會動態修正調整，並非不可靠。

唐娜．史垂克蘭（Donna Strickland）目前任職於加拿大滑鐵盧大學物理與天文學系，長期致力於超快雷射與非線性光學研究，以「啁啾脈衝放大技術」的突破，成為2018年諾貝爾物理學獎得主之一。

台灣大學今天發布新聞稿，史垂克蘭1月12日受邀到台大演講，從自身科研經驗出發，探討科學信任危機的成因。

史垂克蘭提到，當今社會對科學不信任感，往往源於對「科學本質」的誤解。她認為，科學並非一套「已完成、不可更動」的知識全書，而是一個透過試驗、蒐集證據並持續修正的動態過程。

史垂克蘭認為，科學家隨著新證據調整觀點，不該被視作「失誤」，而是遵循科學方法、誠實面對事實的必然結果。COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情就是一場「在公共領域即時進行的科學實驗」，隨著數據積累，科學建議必然會隨之調整，然而這樣的修正過程，卻常被誤解為科學不可靠。

史垂克蘭表示，這種修正並非科學的失敗，而是誠實面對事實的展現。科學界在溝通時，應更透明地說明「已知」與「未知」，減少公眾因恐懼或資訊落差而產生的動搖。

史垂克蘭勉勵青年學子，不應受制於論文數量，而應專注於長期投入真正關心的問題，許多重要的科學突破往往源自長時間的累積與耐心，而非追逐一時的熱門題目。

史垂克蘭是受「台灣橋樑計畫」邀請來台，這項計畫由台灣大學「宋恭源先生頂尖研究講座」、世界和平基金會、中央研究院及多所國內大學聯合推動，預計邀請30餘名諾貝爾獎得主訪台。

