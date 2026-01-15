政大推「鮮修」數位課程 23門大學課程開放高中生提前選讀

為協助高中生及早探索方向、銜接大學學習，國立政治大學推出「政大鮮修」數位課程推廣活動，自校內「數位知識城」平台超過515門課程中，精選23門具代表性與學習價值的數位課程，依學院分類，開放全國高中生免費修習，搶先體驗大學課程。

政大說明，「政大鮮修」涵蓋文學院、社會科學學院、商學院、理學院、法學院、傳播學院、外語學院、國際事務學院、教育學院及資訊學院等多元學術領域。課程形式以磨課師（MOOCs）與開放式課程（OCW）為主，多數課程規劃為約6小時精華內容，在兼顧學術深度的同時，也考量高中生的學習負擔與可近性，協助學生有效認識大學知識架構。

政大表示，文學院中文系教師黃庭頎教授《迷因漢字》，以貼近生活的例子引導學生理解漢字的演變與文化意涵；歷史系教師倪墨杰《由下而上的中美關係史》，則透過不同視角，引導學生理解國際關係背後的歷史脈絡。

社會科學院則聚焦公共議題與社會現象，財政系教師羅光達講授《生活中的經濟學》說明經濟學在日常生活中的應用；政治系教師陳建綱《自由民主的哲學入門課》，則引導學生思考民主制度的核心價值；公行系廖興中教師則推出《政府數位轉型基礎篇》課程，回應數位治理與公共創新的發展趨勢。

另外，政大也指出，理學院方面，應用數學系教師蔡炎龍《成為Python數據分析達人的第一門課》，引導學生認識程式與資料分析基礎；心理系教師楊建銘《睡眠心理學》，則從科學角度說明睡眠與學習、情緒之間的關聯。資訊學院則有資科系教師張家銘、彭彥璁共同開設《資料科學與深度學習》，為對人工智慧與資訊科技有高度興趣的高中生，提供較進階的學習內容。

另有外語學院課程，包括土文系教師熊道天的《土耳其，怪？不奇怪！》，介紹語言與文化特色；英文系教師姜翠芬《西洋文學經典》，以及日文系教師林士鈞的《林老師日語動詞寶典》，協助學生從不同角度認識語言學習的價值。