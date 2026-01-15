台東利嘉林道夜探「中大獎」 大二生遇罕見草莓頭毒蛇

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東大學大二生沈彥儒與生態同好日前相約夜間探索利嘉林道，意外在草叢中發現1條罕見的二級保育類毒蛇「瑪家山龜殼花」。圖／沈彥儒提供
台東大學大二生沈彥儒與生態同好日前相約夜間探索利嘉林道，意外在草叢中發現1條罕見的二級保育類毒「瑪家山龜殼花」。因頭部呈三角形、花紋鮮豔紅亮，像成熟草莓而得綽號「草莓頭」，這也是林業保育署台東分署確認以來，第3次在台東出現的紀錄。對於這項罕見發現，蛇類專家杜銘章在臉書貼文直呼「中大獎啦！」

瑪家山龜殼花在台灣毒蛇中獨樹一格，全身斑斕、磚紅色頭部醒目，過去被通報紀錄屈指可數。台東前2次發現，分別是在海端及卑南鄉山區，因此此次利嘉林道出現，可說是極其難得。

當晚，沈彥儒與2名同好沿著山道細心觀察生態，途中遇見果子狸、駒井氏鈍頭蛇、碧眼樹蛙等多種生物。就在手電筒掃向草叢的一瞬間，他們赫然發現一條全身帶有磚紅色花紋的毒蛇蜷伏其中。

沈彥儒一眼認出這隻蛇，忍不住激動喊道「中頭獎了！很頂！」他說，自己過去雖曾在利嘉林道見過其它龜殼花，但瑪家山龜殼花一直是夢寐以求的目標，這次能近距離拍攝，實在驚喜萬分。

因為手電筒光線和驚喜聲響，毒蛇曾短暫做出攻擊姿態，3人只能小心錄影拍照，將這難得一見的生態瞬間保存下來。

對此，杜銘章表示，瑪家山龜殼花出沒在台灣海拔約2000公尺的山區，尋找難度極高。過去常見的菊池氏龜殼花雖然也不易發現，但平均扳開幾千塊大石或倒木，還是有機會碰到；相比之下，瑪家山龜殼花幾乎是「神隱級別」，讓專家也難以預測出現地點。

杜銘章也藉此提醒民眾，毒蛇大多性情害羞，只有在遭受踩踏或挑釁時才會防衛攻擊。入山若巧遇「草莓頭」，應保持安全距離，用相機記錄即可，切勿以暴力對待，讓這份珍稀生態得以延續。

台東大學大二生沈彥儒與生態同好日前相約夜間探索利嘉林道，意外在草叢中發現1條罕見的二級保育類毒蛇「瑪家山龜殼花」。圖／沈彥儒提供
龜殼 台東

