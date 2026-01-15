縮短就業落差 104攜手世新大學啟動跨校特色系所開箱影音產學合作

104人力銀行與世新大學攜手啟動「跨校特色系所開箱影音產學合作計畫」，透過世新大學廣播電視電影學系在影像製作與傳播教育上的專業，由世新廣電助理教授、同時也榮獲多項國際影展大獎的《第一志願》導演梁德輝擔任計畫主持人，結合104人力銀行長期累積的升學就業地圖大數據，共同打造影音數據策展模式；除影音產學合作外，104人力銀行也將建置「世新大學專屬求職專區」，作為學生從校園銜接職場的重要管道。

許多學生選填科系志願時，不一定清楚系所實際所學、以及畢業後出路，也缺乏足夠的學長姐經驗與真實案例，讓升學選擇充滿不確定性。因此，104人力銀行與世新大學近日簽署產學合作備忘錄，共同發起「跨校特色系所開箱影音產學合作計畫」，幫助高中職生選擇校系時有更多實用性的具體參考。

世新大學校長陳清河表示，此次合作展現了學校在實務教學與社會需求連結上的高度靈活性，期待透過影像與數據的結合，為教育與產業搭建更緊密的橋樑。

104人力銀行集團行銷長張寶玲則指出，104人力銀行長期透過平台與數據協助學生理解不同學校與科系的差異，但影響選擇的關鍵，仍在於學生是否能直覺看見系所的學習內容與未來發展。這次與世新的合作，正是看重其影像傳播的專業實力。「透過世新優秀的影像製作，讓更多學生用更直覺、有感的方式看見系所特色。」

此計畫由世新大學廣電系助理教授梁德輝主持，他以其豐富的跨文化經驗與影像創作專業，帶領學生參與這項結合教育與產業的創新合作。梁德輝過去曾以短片《第一志願》獲得國際影展多項大獎，其電影企劃《雙棲動物》也成功入選金馬創投，在影像創作領域展現卓越成就。他認為，世新大學學生具備優秀的創作潛質與軟實力，這次計畫將幫助學生學習如何將專業知識與大數據結合，製作出兼具專業性與社會溝通力的影像內容，進一步拓展視野，強化實務能力。

簽約儀式上，世新大學研發長賴建都、學務長翁逸泓，以及世新產學暨推廣中心、104人力銀行等單位代表共同出席。世新大學廣電系碩士班創作組學生藍偉豪、王宥渝，以及電視組學生王凱宣以第一階段「種子成員」代表，皆表示這是一次難得的學習機會，並分享了參與計畫的感受與期待。

藍偉豪表示能從過往專注於劇情短片製作的經驗中跳脫，嘗試以宣傳與策展為導向的影像創作，挑戰自我並獲得全新技能。王宥渝提到，此次參與不僅能累積實務經驗，也讓自己的作品獲得更多曝光機會，對於畢業後的職涯發展大有助益。王凱宣則期待在合作中進一步學習影視製作的專業知識，並透過團隊協作提升自身能力。

世新大學與104人力銀行的合作，將影像創作與產業大數據緊密結合，從 104 人力銀行「升學就業地圖」後台數據(點擊數、瀏覽熱度)，分析學生或求職者最關注的科系，再搭配該科系的薪資情報、就業分布，篩選出具有市場關注度、以及就業代表性的校系，作為優先拍攝名單。

此計畫不僅為學生提供實務經驗與影像策展能力的培養，更展現了影像作為連結教育、產業與社會的重要工具。雙方期待透過這次計畫，為教育與職涯探索注入更多新意與價值。