靠古籍重建600年颱風史 台師大研究顛覆「氣候愈冷、颱風愈少」認知

國立台灣師範大學永續所攜手中研院、台大啟動REACHES計畫，整理中國大陸歷代方志與官方紀錄，將文字轉化為可供分析的科學資料，重建600年來逾1000個西北太平洋颱風紀錄。研究團隊發現，颱風活躍高峰期出現於1650至1680年間，正好對應小冰河期「蒙德極小期」，顯示熱帶氣旋強度、頻率非單由氣溫高低決定，顛覆氣候愈冷、颱風愈少的既定認知。

台師大永續管理與環境教育研究所副教授林冠慧表示，約莫10年前，因全球暖化議題討論熱絡，學界多採用氣候模式做研究，而中研院則嘗試使用中文歷史文件，啟動REACHES計畫。

林冠慧指出，研究團隊採用《中國三千年氣象紀錄總集》，內容匯集中國大陸歷代方志與官方文獻，揭露各年份澇、旱災，主要紀錄朝代為明、清時期。團隊將農曆轉化為西曆、將天干地支轉化為日期，重建黃河中下游至珠江流域約10萬筆紀錄，還原該地區颱風、乾旱、蝗災以及饑荒、戰亂、作物歉收等自然與社會現象。

林冠慧談到，研究顯示，西北太平洋熱帶氣旋活動的高峰期出現於1650至1680年間，時間正好對應歷史上有名的小冰河期－17世紀「蒙德極小期」，此時太陽輻射輻射量較低，但西北太平洋仍偏暖，呈現反聖嬰現象，海洋偏暖、陸地偏冷因而加劇對流，也提升了颱風生成的機率，

林冠慧說明，研究發現，熱帶氣旋的活動強度、頻率，非單純取決於氣溫高低，而是受到更複雜到大氣、海洋交互作用影響，若僅依據短期觀測資料，反而容易忽略氣候系統在長時間下的非線性行為。

中研院院士王寶貫也舉例，19世紀氣候最冷時，中國發生太平天國、陝甘回亂、捻亂等社會事件，高達千萬人死亡，氣候與政治事件、興衰吻合，也代表氣候變化對人類社會影響甚巨。

王寶貫指出，後人常評價某皇帝在位期間為該朝代的黃金年代，但換個角度思考，「某方面也許是他運氣好，正好碰上氣候最穩定的時候。」因氣候好而無天災，能讓更多賢能將相施展才智。研究團隊重建了過去的氣候，也證實了氣候變化與社會、經濟息息相關。

台師大理學院院長陳介山則說，此研究為跨領域合作，外界多以為人文、科學是不同的兩個軌道，但該研究揭示，兩者確實能一起合作。該研究成果以〈東亞在蒙德極小期期間的熱帶氣旋活動顯著增強〉為題，日前登上國際頂尖學術期刊《美國國家科學院院刊》（PNAS）。

林冠慧談到，1650年至1680年間，鄭成功也正和荷蘭東印度爭奪亞洲領地，綜觀當時東印度公司日誌，能發現留下不少颱風、乾旱等紀錄，研究團隊希望未來能重建當時的氣候與現象，填補台灣文獻資料的缺口。再者，研究領域有一國際氣候資料拯救計畫，團隊也希望投入文獻資料與早期觀測資料整合。