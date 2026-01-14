快訊

台科大教授翻轉教學 自製點名工具動漫詮釋術語

中央社／ 台北14日電

台科大教授陸敬互自製點名工具，增加學生互動意願，並將動漫「航海王」融入教學，詮釋技術術語，翻轉常被學生視為枯燥且硬核的「微算機概論」課程。

台灣科技大學教務處今天發布新聞稿指出，傳統電機系大二必修課「微算機概論」常被學生視為枯燥的硬核課程；台科大電機系教授陸敬互以「多元互動獎勵與問題導向實作（PBL）」計畫，打破教學困境，榮獲113年度教育部「大專校院教學實踐研究計畫」績優獎項。

陸敬互坦言，這門課涉及電腦底層架構，內容極為艱澀，由於這門課是必修，學生往往是被迫而來，所以自己就在想，能不能換個方式上課。

為解決課程深澀容易產生的分心問題，陸敬互開發「自製抽點系統」，這個點名系統具備「少點優先」功能以維持公平，並能自動記錄未回答者，增加下次被點中的機率。

陸敬互提到，這套工具的核心是「互動」而非懲罰，他也設計加分圈與加分叉，答錯也會按加分，目的是鼓勵學生無論如何都要開口回答，讓他們從被動聽講轉化為主動參與。

在教材設計上，喜歡動漫的陸敬互發揮創意，將動漫「航海王」融入教學，把CPU的「保護模式」比喻為主角魯夫出海，海軍必須透過「生命卡」轉接才能找到本人，希望透過生動的故事，將枯燥的技術術語變成學生有共鳴的場景。

他還以「龍蝦盤」來形容 CPU 搶奪資源的概念，將程式比作顧客搶食龍蝦，這種情境化教學，讓抽象的指令和運作變具體且易記憶，提升學生理解力；實習課則導入PBL（問題導向學習），要求學生用難度高的「組合語言」開發實用系統，如英語單字學習平台或記憶力訓練遊戲。

這套創新的教學模式也展現初步成效，台科大教務處表示，數據顯示對「中低分群」學生的幫助最顯著，平均進步率最高達19%；目前這套「自製互動點名系統」已分享於陸敬互的個人網站，並開放供所有教師客製化使用。

