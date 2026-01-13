台大拆陳奇祿故居 遭護樹團體指控「會勘前砍樹」…校方澄清說明
台北市大安區溫州街52巷的陳奇祿故居，護樹團體指控，所有權人台灣大學趁樹保會勘之前砍樹。台大校方回應，施工前已針對基地範圍內樹木調查，且早於護樹團體提報日之前就先整地，而移除的樹木是生長狀況不佳，1棵健康樹木已移植。
台大表示，針對溫州街52巷5、7號拆除工程，在施工前已針對基地範圍內的樹木進行過樹籍調查，基地內未有涉及「台北市樹木保護自治條例」的受保護樹木。因此依進度在2025年12月23日至2026年1月2日進行建物拆除工程及廢棄物清運。
隨後，在2026年1月5日進行庭園，包含樹木整理、土地整地等工程，早於護樹團體所稱的1月6日向台北市文化局提報之前。
台大表示，校方在2026年1月7日接獲文化局通知，有民眾提報基地內有受保護樹須辦理會勘，便立即請施工單位暫停整地作業，並於1月8日接獲文化局書面通知，訂於1月9日進行會勘。
台大說，校方在會勘現場已提出基地內樹木調查資料及影像資料等具體證據，並向陳情團體及會勘人員詳細說明，樹木胸徑樹齡均未達50年，工地範圍內僅有5棵樹木，並非護樹團體稱的7棵，僅有移除3棵樹木，且是生長狀況不佳，且有損鄰或傾倒的疑慮，另外，1棵健康無虞的樹木則是進行移植。
