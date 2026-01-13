快訊

找好律師了！網紅Cheap委任前檢察官 回嗆雷虎「不是發律師函就能叫人閉嘴」

聯準會主席遭川普政府調查 彭博：全球央行正起草聲明挺鮑爾

新莊公車疑機械故障急切車道擦撞貨車 巨大撞擊力釀4名乘客受傷

靜宜大學校長林思伶 榮獲韓國天主教大學名譽博士

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
韓國天主教大學於創校170周年之際舉行名譽博士頒授典禮，表彰國際教育領袖在高等教育領域的學術與教育成就。圖／靜宜大學提供
韓國天主教大學於創校170周年之際舉行名譽博士頒授典禮，表彰國際教育領袖在高等教育領域的學術與教育成就。圖／靜宜大學提供

The Catholic University of Korea（韓國天主教大學，CUK）日前於創校170周年慶典中，頒授名譽博士學位予靜宜大學校長林思伶，表彰其致力於推動永續高等教育創新、深化國際合作，積極實踐天主教的核心使命與教育精神，並於高等教育領導與國際學術交流領域展現卓越貢獻。

韓國天主教大學創立於1855年，是韓國最早的高等教育機構之一，為天主教私立綜合大學，在韓國高等教育體系中具深厚歷史地位與學術聲望。該校設有聖神、聖心與聖醫三大校區，長期深耕人文社會、生命科學、醫學、數位科技與跨領域研究，致力培育兼具學術專業、倫理關懷與公共責任的高等教育人才。

頒授典禮中，韓國天主教大學校長崔俊圭表示，林思伶校長是兼具學術專業與實踐領導力的教育者，長期致力於強化天主教高等教育的國際連結；其教育理念與奉獻精神，與韓國天主教大學所追求的「尊重人性尊嚴、實踐共同善」之教育精神高度契合。

靜宜大學校長林思伶長年投入教育服務與天主教精神的實踐，秉持以人為本的教育理念，積極推動大學治理、人才培育與國際合作，對天主教高等教育的國際發展具關鍵貢獻，並獲國際學界高度肯定。

頒授典禮致詞中，林思伶校長指出，高等教育不僅是知識的傳授，更肩負「形塑完整人格」的使命，應致力培養正直、責任感以及對他人的關懷。她強調，面對快速變遷與多重挑戰的時代，教育應回歸以人為本的核心價值，大學領導亦應以良知、人際關係與對公共利益的責任作為指引。

林思伶校長表示，教育始終是一項共同使命，沒有人是獨自走在這條道路上。此次榮譽並非個人的成就，而是屬於一路相伴的師長、學生與同仁夥伴；並勉勵在充滿不確定的時代中，以智慧、同理心、信念與愛，成為照亮他人、陪伴社會前行的力量。

林思伶校長感謝韓國天主教大學的高度肯定與長久友誼，回憶她於2012年赴該校擔任訪問學者的珍貴經驗。這段歷程對其學術研究產生深遠影響，也進一步豐富其精神內涵與生命視野。她期盼未來兩校能持續跨越文化與世代，在共同的教育使命中攜手前行，為全球高等教育與社會發展注入更多希望與行動力。

靜宜大學校長林思伶期盼未來兩校持續跨越文化與世代，在共同的教育使命中攜手前行。圖／靜宜大學提供
靜宜大學校長林思伶期盼未來兩校持續跨越文化與世代，在共同的教育使命中攜手前行。圖／靜宜大學提供
靜宜大學校長林思伶（左）於名譽博士頒授典禮中致詞，分享以人為本的教育理念。圖／靜宜大學提供
靜宜大學校長林思伶（左）於名譽博士頒授典禮中致詞，分享以人為本的教育理念。圖／靜宜大學提供

靜宜大學 宗教 信仰 永續

延伸閱讀

影／靜宜大學聖誕點燈 校園內上千師生一片歡呼與掌聲

靜宜大學註冊率 全國私立綜合型大學第4、中部第2

靜宜全球校友齊聚母校迎向70周年 畢業多年校友說溫馨感動

500國際學生參加中區境外生就業博覽會 靜宜助境外生留台就業

相關新聞

台大拆陳奇祿故居 遭護樹團體指控「會勘前砍樹」…校方澄清說明

台北市大安區溫州街52巷的陳奇祿故居，護樹團體指控，所有權人台灣大學趁樹保會勘之前砍樹。台大校方回應，施工前已針對基地範...

陽明交大研究：癌細胞不是爛草莓 治療壓力下更能躲避免疫攻擊

免疫療法因重大貢獻獲得諾貝爾醫學獎，被視為癌症治療的新希望，不過，陽明交通大學的最新研究顯示，癌細胞可不是爛草莓，在治療...

橫跨217國實證研究 中山大學揭數位科技有助所得差距

數位科技能否翻轉貧窮、縮短貧富差距，爭論多年，國立中山大學政治經濟學系教授、兼任國際長李明軒提出一項跨國研究，分析23年...

嘉大水生系校友徐子鈞跨域出擊 奪外交領事人員特考西文組榜首

嘉義大學水生生物科學系校友徐子鈞2019年取得碩士學位後，憑藉水產養殖專業與派駐海外經歷，近期錄取公務人員特種考試外交領...

管中閔「我還沒有退休」 7月退休後考慮去開Uber

不少人以為台大前校長管中閔退休了，管中閔最近在臉書發文說：「我還沒有退休望周知。」…

年金棄兒／20年換每月2萬退休金 私大教授嘆晚年不確定

在年金改革聚焦軍公教之際，私校教師如「年金棄兒」，相較公立教師與勞保退撫制度，私校教師退休金替代率偏低，若都活到90歲，退休金相差近千萬。一名服務逾20年的私大副教授，月退所得約2萬多元，一旦用盡，恐淪需要社會救濟的貧窮老人。 更嚴峻的是，近年私校裁員與強制退休案例增加，不少教師在中高齡階段遭資遣，退休規畫被迫中斷。私校體系是否已成退休風險的集中地？正考驗高教制度的公平底線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。