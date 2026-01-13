靜宜大學校長林思伶 榮獲韓國天主教大學名譽博士

The Catholic University of Korea（韓國天主教大學，CUK）日前於創校170周年慶典中，頒授名譽博士學位予靜宜大學校長林思伶，表彰其致力於推動永續高等教育創新、深化國際合作，積極實踐天主教的核心使命與教育精神，並於高等教育領導與國際學術交流領域展現卓越貢獻。

韓國天主教大學創立於1855年，是韓國最早的高等教育機構之一，為天主教私立綜合大學，在韓國高等教育體系中具深厚歷史地位與學術聲望。該校設有聖神、聖心與聖醫三大校區，長期深耕人文社會、生命科學、醫學、數位科技與跨領域研究，致力培育兼具學術專業、倫理關懷與公共責任的高等教育人才。

頒授典禮中，韓國天主教大學校長崔俊圭表示，林思伶校長是兼具學術專業與實踐領導力的教育者，長期致力於強化天主教高等教育的國際連結；其教育理念與奉獻精神，與韓國天主教大學所追求的「尊重人性尊嚴、實踐共同善」之教育精神高度契合。

靜宜大學校長林思伶長年投入教育服務與天主教精神的實踐，秉持以人為本的教育理念，積極推動大學治理、人才培育與國際合作，對天主教高等教育的國際發展具關鍵貢獻，並獲國際學界高度肯定。

頒授典禮致詞中，林思伶校長指出，高等教育不僅是知識的傳授，更肩負「形塑完整人格」的使命，應致力培養正直、責任感以及對他人的關懷。她強調，面對快速變遷與多重挑戰的時代，教育應回歸以人為本的核心價值，大學領導亦應以良知、人際關係與對公共利益的責任作為指引。

林思伶校長表示，教育始終是一項共同使命，沒有人是獨自走在這條道路上。此次榮譽並非個人的成就，而是屬於一路相伴的師長、學生與同仁夥伴；並勉勵在充滿不確定的時代中，以智慧、同理心、信念與愛，成為照亮他人、陪伴社會前行的力量。

林思伶校長感謝韓國天主教大學的高度肯定與長久友誼，回憶她於2012年赴該校擔任訪問學者的珍貴經驗。這段歷程對其學術研究產生深遠影響，也進一步豐富其精神內涵與生命視野。她期盼未來兩校能持續跨越文化與世代，在共同的教育使命中攜手前行，為全球高等教育與社會發展注入更多希望與行動力。 靜宜大學校長林思伶期盼未來兩校持續跨越文化與世代，在共同的教育使命中攜手前行。圖／靜宜大學提供 靜宜大學校長林思伶（左）於名譽博士頒授典禮中致詞，分享以人為本的教育理念。圖／靜宜大學提供