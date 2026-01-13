文大推廣部台南分部啟用 推粧佛工藝等特色課程

中國文化大學推廣教育部於台南設立分部，今天正式啟用，除了證照培訓、職場競爭力提升等課程外，還將融入台南文化與產業特色，推出耳燭淨化、粧佛漆線工藝等特色課程。

中國文化大學今天發布新聞稿指出，文化大學推廣教育部深耕全台近60年，此次台南分部成立，象徵從府城出發，正式打造南台灣終身學習新地標，未來無論是職涯進修、專業證照，或豐富生活品味的學習需求，市民都能在文化大學推廣教育部台南分部，找到屬於自己的學習舞台。

中國文化大學校長王子奇表示，文化大學推廣教育部聚焦於「運動健康」與「藝術文創」兩大核心課程主軸，未來可望成為南部地區推動終身學習、培育跨域專業人才與促進產學連結的重要據點，持續為地方發展注入創新動能。

王子奇提到，文化大學推廣教育部1年約開設9000門課程、服務逾15萬名學員，文大推廣部不只是上課的地方，更是能串聯公司行號、政府機關與民間資源的教育平台，期許成為台南市民的「好鄰居」，未來與高雄、台中、台北、桃園等分部，共同形成完整的推廣教育網絡。

文化大學推廣教育部教育長李世聰指出，台南分部空間規劃以「專業x科技」為核心理念，結合明亮舒適的教學環境與完善的數位設備，提供兼具人情溫度與學習效率的學習空間；課程除了延續學分課程、證照培訓、職場競爭力提升系列等，也會融入台南在地文化與產業特色。

文大推廣部台南分部首波推出課程，包括結合古都觀光與產業需求的「觀光導遊及領隊人員考照班」、融合身心療癒與創業技能的「耳燭淨化創業手技認證班」，以及「紙紮藝術」、「粧佛漆線工藝」等傳統工藝系列課程，希望讓學員在實作中體驗文化傳承與創新價值。