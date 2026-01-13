快訊

陽明交大研究：癌細胞不是爛草莓 治療壓力下更能躲避免疫攻擊

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
陽明交大研究團隊成員由左至右為臨床醫學研究所學生賴冠甄、教授楊慕華、博士邱柏憲。圖／陽明交大提供
陽明交大研究團隊成員由左至右為臨床醫學研究所學生賴冠甄、教授楊慕華、博士邱柏憲。圖／陽明交大提供

免疫療法因重大貢獻獲得諾貝爾醫學獎，被視為癌症治療的新希望，不過，陽明交通大學的最新研究顯示，癌細胞可不是爛草莓，在治療壓力下，它們反而會展現抗壓性，成功躲過免疫系統的追擊。

陽明交大指出，頭頸癌患者在接受標靶治療後，再接續免疫療法時，常常無法達到預期療效。研究團隊深入解析後揭露關鍵原因，即長期標靶治療帶來的「治療壓力」會讓癌細胞提高警覺，加速重塑腫瘤微環境，甚至主動關閉原本用來啟動免疫細胞的訊息通路，讓免疫療法失去效果。

研究團隊說，造成癌細胞「抗壓性」的核心機制在於，當腫瘤長期受到標靶藥物壓制時，會分泌大量發炎因子TNF-α，進而干擾原本負責啟動干擾素抗腫瘤基因的關鍵因子STAT1，形成所謂的「干擾素疲乏」（IFN-γ fatigue），讓免疫細胞對癌細胞的攻擊能力逐漸喪失。

對此，研究團隊與中央研究院院士洪明奇合作、發表於「Advanced Science」的另一項研究，也揭露癌細胞會分泌一種名為RNase1的酵素，主動抑制T細胞等免疫細胞活性。這一機制在乳癌、肝癌、頭頸癌等多種癌別中皆被觀察到，顯示RNase1是跨癌別的重要免疫逃脫因子。

研究團隊表示，兩項研究共同描繪出一個清晰的圖像，癌細胞會「因壓力而成長」，不只被動抵抗，更會主動學習如何生存。他們一方面自行分泌蛋白削弱免疫攻擊，另一方面在治療壓力下反而更提高警覺，重新改寫免疫療法的訊號通路，展現出驚人的適應力。瞭解這些癌細胞適者生存的方法，也讓醫師在治療排序、組合療法與生物標記選擇上提供重要依據。

陽明交大臨床醫學研究所教授楊慕華表示，免疫治療是癌症治療的重要里程碑，但如何克服抗性、提升療效仍是臨床最大挑戰。瞭解腫瘤在治療壓力下的適應性變化，未來可望透過生物標記導引治療順序與組合策略，提升免疫治療的成功率。

