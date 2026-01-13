橫跨217國實證研究 中山大學揭數位科技有助所得差距

數位科技能否翻轉貧窮、縮短貧富差距，爭論多年，國立中山大學政治經濟學系教授、兼任國際長李明軒提出一項跨國研究，分析23年內217個國家世界銀行資料，發現全球資訊與通訊科技（ICT）有助降低所得不均，為數位科技影響階級流動，提供更具說服力的關鍵實證。

從研究顯示，無論是高所得國家，或中低所得國家，網路使用率與手機普及度愈高，貧富差距程度愈低，兩者呈現穩定的負相關關係，換言之，提升數位近用性，本身就具有改善收入分配的潛力。

不過在資本市場運作成熟、政府效能高、監管體系有助於創新的國家，低收入族群原本就有較多向上流動的制度性管道，ICT對縮小差距的邊際效果相對有限。

真正讓ICT發揮關鍵作用的，是那些制度無法有效支持經濟參與的國家，李明軒指出，在行政程序冗長、監管效率低落、貪腐嚴重，或創業門檻過高的環境中，數位科技反而成為一種「補償工具」，繞過制度障礙，直接進入市場。

以電子商務為例，亞洲的蝦皮、淘寶，非洲的Jumia，或拉丁美洲的Mercado Libre，讓個人與微型商家不必負擔高昂店租，也不需面對繁瑣法規，就能接觸顧客、建立收入來源，社群媒體大幅降低品牌建立與行銷成本，遠端接案與零工平台，則為更多人打開非典型勞動市場的大門。

李明軒表示，台灣的網路普及率與數位基礎建設已具相當水準，但部分偏鄉、山區或離島，仍存在網路品質、穩定度與實際應用能力的落差。

彌補數位落差，李明軒建議，未來可在既有基礎上，持續強化特定區域的數位連結與應用環境，協助居民善用行動通訊、線上支付與數位平台，發展農產品、手工製品等在地經濟的線上通路。

另外線上課程平台、教學型YouTube頻道，為弱勢族群提供跨越地理與財務限制的學習管道，有助於技能累積與人力資本提升，進一步創造新的收入機會。

李明軒強調，創業環境疲弱的國家，若希望縮小所得差距，政策重點不應只放在傳統制度改革，也可優先投資數位基礎建設、推動數位素養教育、擴大數位金融工具近用性，簡化線上商業法規，讓科技成為促進公平分配的槓桿。 國立中山大學政治經濟學系教授、兼任國際長李明軒，研究發現全球資訊與通訊科技（ICT）有助降低所得不均。記者郭韋綺／攝影