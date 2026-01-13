快訊

台積電擴大投資美國救台美關稅？川普的算盤 魏哲家是否埋單

今年1號颱風「洛鞍」可能生成 賈新興曝最新路徑、對台影響

賴瑞隆初選勝出！將代表民進黨參選2026高雄市長

橫跨217國實證研究 中山大學揭數位科技有助所得差距

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國立中山大學政治經濟學系教授、兼任國際長李明軒，研究發現全球資訊與通訊科技（ICT）有助降低所得不均。記者郭韋綺／攝影
國立中山大學政治經濟學系教授、兼任國際長李明軒，研究發現全球資訊與通訊科技（ICT）有助降低所得不均。記者郭韋綺／攝影

數位科技能否翻轉貧窮、縮短貧富差距，爭論多年，國立中山大學政治經濟學系教授、兼任國際長李明軒提出一項跨國研究，分析23年內217個國家世界銀行資料，發現全球資訊與通訊科技（ICT）有助降低所得不均，為數位科技影響階級流動，提供更具說服力的關鍵實證。

從研究顯示，無論是高所得國家，或中低所得國家，網路使用率與手機普及度愈高，貧富差距程度愈低，兩者呈現穩定的負相關關係，換言之，提升數位近用性，本身就具有改善收入分配的潛力。

不過在資本市場運作成熟、政府效能高、監管體系有助於創新的國家，低收入族群原本就有較多向上流動的制度性管道，ICT對縮小差距的邊際效果相對有限。

真正讓ICT發揮關鍵作用的，是那些制度無法有效支持經濟參與的國家，李明軒指出，在行政程序冗長、監管效率低落、貪腐嚴重，或創業門檻過高的環境中，數位科技反而成為一種「補償工具」，繞過制度障礙，直接進入市場。

以電子商務為例，亞洲的蝦皮、淘寶，非洲的Jumia，或拉丁美洲的Mercado Libre，讓個人與微型商家不必負擔高昂店租，也不需面對繁瑣法規，就能接觸顧客、建立收入來源，社群媒體大幅降低品牌建立與行銷成本，遠端接案與零工平台，則為更多人打開非典型勞動市場的大門。

李明軒表示，台灣的網路普及率與數位基礎建設已具相當水準，但部分偏鄉、山區或離島，仍存在網路品質、穩定度與實際應用能力的落差。

彌補數位落差，李明軒建議，未來可在既有基礎上，持續強化特定區域的數位連結與應用環境，協助居民善用行動通訊、線上支付與數位平台，發展農產品、手工製品等在地經濟的線上通路。

另外線上課程平台、教學型YouTube頻道，為弱勢族群提供跨越地理與財務限制的學習管道，有助於技能累積與人力資本提升，進一步創造新的收入機會。

李明軒強調，創業環境疲弱的國家，若希望縮小所得差距，政策重點不應只放在傳統制度改革，也可優先投資數位基礎建設、推動數位素養教育、擴大數位金融工具近用性，簡化線上商業法規，讓科技成為促進公平分配的槓桿。

國立中山大學政治經濟學系教授、兼任國際長李明軒，研究發現全球資訊與通訊科技（ICT）有助降低所得不均。記者郭韋綺／攝影
國立中山大學政治經濟學系教授、兼任國際長李明軒，研究發現全球資訊與通訊科技（ICT）有助降低所得不均。記者郭韋綺／攝影

延伸閱讀

太子集團經營A片網站 藉儲值點數洗錢…負責人與會計8人交保

太子集團在台經營A片網站「快射」吸引儲值賭博洗錢 8人拘提到案

越洋直擊》新加坡AI沉浸體驗！數位科技如何融入人民日常？

金控2026年搶人大戰 將招募3.7萬名新血 數位科技人才夯

相關新聞

管中閔「我還沒有退休」 7月退休後考慮去開Uber

不少人以為台大前校長管中閔退休了，管中閔最近在臉書發文說：「我還沒有退休望周知。」…

橫跨217國實證研究 中山大學揭數位科技有助所得差距

數位科技能否翻轉貧窮、縮短貧富差距，爭論多年，國立中山大學政治經濟學系教授、兼任國際長李明軒提出一項跨國研究，分析23年...

嘉大水生系校友徐子鈞跨域出擊 奪外交領事人員特考西文組榜首

嘉義大學水生生物科學系校友徐子鈞2019年取得碩士學位後，憑藉水產養殖專業與派駐海外經歷，近期錄取公務人員特種考試外交領...

年金棄兒／20年換每月2萬退休金 私大教授嘆晚年不確定

在年金改革聚焦軍公教之際，私校教師如「年金棄兒」，相較公立教師與勞保退撫制度，私校教師退休金替代率偏低，若都活到90歲，退休金相差近千萬。一名服務逾20年的私大副教授，月退所得約2萬多元，一旦用盡，恐淪需要社會救濟的貧窮老人。 更嚴峻的是，近年私校裁員與強制退休案例增加，不少教師在中高齡階段遭資遣，退休規畫被迫中斷。私校體系是否已成退休風險的集中地？正考驗高教制度的公平底線。

中央大學發表「渺子成像術」研究成果 翻轉傳統地球物理探查技術

中央大學團隊今天發表渺子成像術研究成果，物理系教授郭家銘和地球科學系教授陳建志出席記者會表示，透過渺子探測器可以遠端探測...

藥事的高齡化困境 嘉藥在職碩班赴日取經 詳細用藥說明重於賣藥

台灣邁入超高齡社會，藥事產業面臨人力短缺與轉型壓力。嘉南藥理大學藥學系碩士在職專班有70歲夫妻檔、承受藥局傳承壓力的父子...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。