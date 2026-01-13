快訊

嘉大水生系校友徐子鈞跨域出擊 奪外交領事人員特考西文組榜首

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義大學水生生物科學系校友徐子鈞考上外交特考後特別回系上與老師分享這個喜訊。圖／嘉義大學提供
嘉義大學水生生物科學系校友徐子鈞考上外交特考後特別回系上與老師分享這個喜訊。圖／嘉義大學提供

嘉義大學水生生物科學系校友徐子鈞2019年取得碩士學位後，憑藉水產養殖專業與派駐海外經歷，近期錄取公務人員特種考試外交領事人員西班牙文組榜首。徐子鈞表示，外交與農業可以相互結合，未來將透過農業技術合作強化與邦交國間的聯繫，進一步鞏固台灣外交。

徐子鈞2013年進入嘉大水生系，求學過程並非一帆風順，碩士班受教於教授秦宗顯。秦宗顯在課堂提及台灣早期透過農技團與邦交國合作，鼓勵學生參與業界實習或出國增廣見聞，並認為全球化時代跨領域人才已成趨勢。這番話啟發徐子鈞的職涯規畫，使其在畢業後選擇參加外交替代役，運用水產專長前往巴拉圭服務。

派駐巴拉圭初期，徐子鈞面臨語言及文化隔閡，但他積極學習西班牙文，下班後與同事、外語老師研習，並主動參與當地華僑理事會與大使館活動，曾協助舉辦元宵節及擔任元旦升旗手。這段生活體驗讓他深刻感受外交官守護國家利益的重要性，尤其目睹邦交國面臨壓力，更堅定他投入外交團隊的信念。

回到台灣後，徐子鈞立即報考外交特考，將水產養殖背景轉化為跨領域優勢，順利從眾多競爭者中脫穎而出。嘉大水生系以水產養殖與水域生物科學為教育目標，提供學生依照興趣規畫職涯的空間，徐子鈞的轉化歷程，成為大學生跨域學習與實踐職涯規畫的參考案例。

嘉義大學水生生物科學系校友徐子鈞與系主任吳淑美教授在系辦合影。圖／嘉義大學提供
嘉義大學水生生物科學系校友徐子鈞與系主任吳淑美教授在系辦合影。圖／嘉義大學提供

