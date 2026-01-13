嘉大水生系校友徐子鈞跨域出擊 奪外交領事人員特考西文組榜首
嘉義大學水生生物科學系校友徐子鈞2019年取得碩士學位後，憑藉水產養殖專業與派駐海外經歷，近期錄取公務人員特種考試外交領事人員西班牙文組榜首。徐子鈞表示，外交與農業可以相互結合，未來將透過農業技術合作強化與邦交國間的聯繫，進一步鞏固台灣外交。
徐子鈞2013年進入嘉大水生系，求學過程並非一帆風順，碩士班受教於教授秦宗顯。秦宗顯在課堂提及台灣早期透過農技團與邦交國合作，鼓勵學生參與業界實習或出國增廣見聞，並認為全球化時代跨領域人才已成趨勢。這番話啟發徐子鈞的職涯規畫，使其在畢業後選擇參加外交替代役，運用水產專長前往巴拉圭服務。
派駐巴拉圭初期，徐子鈞面臨語言及文化隔閡，但他積極學習西班牙文，下班後與同事、外語老師研習，並主動參與當地華僑理事會與大使館活動，曾協助舉辦元宵節及擔任元旦升旗手。這段生活體驗讓他深刻感受外交官守護國家利益的重要性，尤其目睹邦交國面臨壓力，更堅定他投入外交團隊的信念。
回到台灣後，徐子鈞立即報考外交特考，將水產養殖背景轉化為跨領域優勢，順利從眾多競爭者中脫穎而出。嘉大水生系以水產養殖與水域生物科學為教育目標，提供學生依照興趣規畫職涯的空間，徐子鈞的轉化歷程，成為大學生跨域學習與實踐職涯規畫的參考案例。
