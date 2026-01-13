管中閔「我還沒有退休」 7月退休後考慮去開Uber

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
台大前校長管中閔。聯合報系資料照片
台大前校長管中閔。聯合報系資料照片

不少人以為台大前校長管中閔退休了，管中閔最近在臉書發文說：「我還沒有退休望周知。」

管中閔指出，最近許多朋友們見到他時，都恭喜他退休了。他去年12月11日在臉書貼文，說那門教了37年的計量課終於畫下句點，許多人因此以為那是他「最後一堂課」。

但管中閔說，「不是哦，不是這樣子。」他下學期還有課，7月底才從台大退休。而且他退休後可考慮去開Uber，坐他的Uber，可在weak convergence, functional central limit theorem, stochastic integral 等題目中選擇一項免費學習。

不少網友在管爺臉書留言稱讚管爺很幽默；有人希望管爺不要退休，繼續替國家服務，也可以出來選總統。也有人想搭管爺的Uber，搭車還可學習，建議管爺可以加收學分費，現在就想預約及報名了。

管中閔 Uber

