中央大學發表「渺子成像術」研究成果 翻轉傳統地球物理探查技術
中央大學團隊今天發表渺子成像術研究成果，物理系教授郭家銘和地球科學系教授陳建志出席記者會表示，透過渺子探測器可以遠端探測山體奧秘與解析內部密度結構，已經在石門水庫、陽明山利用該技術，成功翻轉傳統地球物理探查技術。
郭家銘表示，渺子是宇宙射線與地球大氣層作用後產生的基本粒子，具有極強的穿透力，可以穿透數百公尺厚的岩石，要測量山體內部時，不用進到山裡就能進行測量，跳脫傳統地科研究測量方法，可以遠距離且大面積測量，應用層面也更廣。
陳建志說，台灣地質構造複雜、地形陡峭，又同時面臨火山、山崩、地熱與地下工程等多重挑戰，正是最適合發展渺子成像術的試驗場域，該技術已經在石門水庫、陽明山成功翻轉傳統地球物理探查技術，在探勘礦產時，能得到更多元的物理資訊，有助於提高準確度，例如地熱探勘等都可以應用，讓台灣邁向淨零轉型提供有效的科學方法。
