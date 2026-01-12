快訊

TPASS若斷炊通勤族每月多花900元 4市首長開會「延續政策為共識」

第83屆金球獎得獎名單 《一戰再戰》與《混沌少年時》成雙料大贏家

濟州179死空難黑盒子音檔曝光！遭5萬隻鳥擊 機師最後75秒絕望求救

藥事的高齡化困境 嘉藥在職碩班赴日取經 詳細用藥說明重於賣藥

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
八王子藥劑中心社區藥局親眼見證結合無菌調劑室與機械手臂撿藥的自動包藥設備。圖／嘉大藥學系提供
八王子藥劑中心社區藥局親眼見證結合無菌調劑室與機械手臂撿藥的自動包藥設備。圖／嘉大藥學系提供

台灣邁入超高齡社會，藥事產業面臨人力短缺與轉型壓力。嘉南藥理大學藥學系碩士在職專班有70歲夫妻檔、承受藥局傳承壓力的父子檔就讀，經驗豐富的師生前往日本仙台、東京8天「移地教學」，取經當地更早出現的產業挑戰與因應之道。

「他山之石猶如醍醐灌頂！」是許多學生的感受，王四切教授指出，帶領的這次考察團碩士專班成員10多人有畢業多年校友與業界老鳥，有藥局負責人、生技公司高層及醫院資深藥師，產業經驗豐富，期待研習更上一層樓或因應行業相關困境。

團中經營「中西藥局」的羅志祥、羅寬父子檔，父親羅志祥是資深藥局負責人，兒子羅寬已有醫檢師資格，父親仍鼓勵報考嘉藥藥學系大學部，目前既是學生也是藥局員工，王四切表示，父子雖處於不同學習階段，卻同樣展現將日本先進技術帶回台灣的決心。

羅志祥說，讓他印象深刻的是日本藥學教育的紮實與藥師專業職人的精神，日本藥劑師在交付藥品時，會花費20至30分鐘詳盡說明，與台灣常見「照號碼領藥」不同。

他也對日本將漢藥結合科技的現代化應用印象深刻，認為這是國內藥學制度值得精進之處。具醫檢背景的羅寬說，日本社區藥局規模驚人，內部配備昂貴的自動化儀器取代部分人力，且領藥櫃檯編制多達10個，能同時進行給藥與衛教。

他們造訪仙台東北醫科藥科大學附設醫院，該校地處311大地震災區，擁有豐富災難醫療經驗，更能了解藥師在災難支援體系中的關鍵角色，也到東京藥科大學及八王子藥劑中心。

王四切表示，參訪八王子藥劑中心社區藥局，親眼見證結合無菌調劑室與機械手臂撿藥的自動包藥設備，對未來台灣藥局利用科技解決人力短缺及轉型有很大啟發。漢方知名企業「藥日本堂」，則將傳統中藥結合現代數據管理與時尚諮詢創新商模，讓學生看見大健康產業的未來樣貌。

王四切說，此次參與學生多是具備決策能力的業界專家，移地教學不僅是知識的輸入，更能透過台日制度比較，激發他們對台灣藥事服務創新的思考，帶回日本經驗，為社區藥局的轉型貢獻心力，校方將持續推動國際交流，帶領學生走出教室，接軌世界，培育更多具備宏觀視野的藥學領導人才。

八王子藥劑中心社區藥局說明他們如何經營管理。圖／嘉大藥學系提供
八王子藥劑中心社區藥局說明他們如何經營管理。圖／嘉大藥學系提供
嘉藥在職業界師生赴日取經，因為在業界多年感受深刻收穫多。圖／嘉大藥學系提供
嘉藥在職業界師生赴日取經，因為在業界多年感受深刻收穫多。圖／嘉大藥學系提供
嘉藥在職業界師生赴日取經，因為在業界多年感受深刻收穫多。圖／嘉大藥學系提供
嘉藥在職業界師生赴日取經，因為在業界多年感受深刻收穫多。圖／嘉大藥學系提供

藥局 日本 藥學

延伸閱讀

YT億萬神曲原唱是他！消失3年露面 爆存款剩4位數

被傳表現不佳遭電視台踢出局 羅志祥不忍了！發聲力挺何美

四大天王有機會再合體？羅志祥點出殘酷事實「不會有人理」

羅志祥新節目收視卡關　爆搭檔何美3個月被換下「林襄接棒救火」

相關新聞

靜宜大學註冊率 全國私立綜合型大學第4、中部第2

面對高教環境轉型與少子化挑戰，靜宜大學仍交出亮眼成績。根據教育部最新公布的114學年度大專校院新生註冊率統計，靜宜大學以...

藥事的高齡化困境 嘉藥在職碩班赴日取經 詳細用藥說明重於賣藥

台灣邁入超高齡社會，藥事產業面臨人力短缺與轉型壓力。嘉南藥理大學藥學系碩士在職專班有70歲夫妻檔、承受藥局傳承壓力的父子...

接東海大學EMBA校友會理事長 林天財：深化校友與母校連結

東海大學EMBA校友會昨天舉行理事長交接典禮，在校長張國恩與榮譽總會長蔡國洲等各界菁英的見證下，富旺國際創辦人林正雄正式...

「家裡沒閒錢」文資養護所費不貲 大學欲靠打官司解套

政大早年提供教職員居住的化南新村保留戰後眷村風格，後由台北市文化局登錄為聚落建築群，但政大因無力負擔，採取法律途徑救濟，...

影／高科大旗津校區傳爆炸聲響 校方：鋰電池自燃起火

今天中午有高科大學生在Threads發文「最後一天用爆炸收尾」，貼出教學大樓煙霧瀰漫的影片，也有學生目擊教室走廊留下大片...

碩班考試只剩一個月抱佛腳有用？神人兩周考上台大：之前完全沒讀書

備考研究所並不是有補習就一定會考上，上完課還要自己吸收、刷題、練習，時間控管也很重要，一名網友表示，距離考試只剩一個月時間，自己卻還在看補習班正課，覺得希望渺茫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。