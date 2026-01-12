藥事的高齡化困境 嘉藥在職碩班赴日取經 詳細用藥說明重於賣藥

台灣邁入超高齡社會，藥事產業面臨人力短缺與轉型壓力。嘉南藥理大學藥學系碩士在職專班有70歲夫妻檔、承受藥局傳承壓力的父子檔就讀，經驗豐富的師生前往日本仙台、東京8天「移地教學」，取經當地更早出現的產業挑戰與因應之道。

「他山之石猶如醍醐灌頂！」是許多學生的感受，王四切教授指出，帶領的這次考察團碩士專班成員10多人有畢業多年校友與業界老鳥，有藥局負責人、生技公司高層及醫院資深藥師，產業經驗豐富，期待研習更上一層樓或因應行業相關困境。

團中經營「中西藥局」的羅志祥、羅寬父子檔，父親羅志祥是資深藥局負責人，兒子羅寬已有醫檢師資格，父親仍鼓勵報考嘉藥藥學系大學部，目前既是學生也是藥局員工，王四切表示，父子雖處於不同學習階段，卻同樣展現將日本先進技術帶回台灣的決心。

羅志祥說，讓他印象深刻的是日本藥學教育的紮實與藥師專業職人的精神，日本藥劑師在交付藥品時，會花費20至30分鐘詳盡說明，與台灣常見「照號碼領藥」不同。

他也對日本將漢藥結合科技的現代化應用印象深刻，認為這是國內藥學制度值得精進之處。具醫檢背景的羅寬說，日本社區藥局規模驚人，內部配備昂貴的自動化儀器取代部分人力，且領藥櫃檯編制多達10個，能同時進行給藥與衛教。

他們造訪仙台東北醫科藥科大學附設醫院，該校地處311大地震災區，擁有豐富災難醫療經驗，更能了解藥師在災難支援體系中的關鍵角色，也到東京藥科大學及八王子藥劑中心。

王四切表示，參訪八王子藥劑中心社區藥局，親眼見證結合無菌調劑室與機械手臂撿藥的自動包藥設備，對未來台灣藥局利用科技解決人力短缺及轉型有很大啟發。漢方知名企業「藥日本堂」，則將傳統中藥結合現代數據管理與時尚諮詢創新商模，讓學生看見大健康產業的未來樣貌。

王四切說，此次參與學生多是具備決策能力的業界專家，移地教學不僅是知識的輸入，更能透過台日制度比較，激發他們對台灣藥事服務創新的思考，帶回日本經驗，為社區藥局的轉型貢獻心力，校方將持續推動國際交流，帶領學生走出教室，接軌世界，培育更多具備宏觀視野的藥學領導人才。

八王子藥劑中心社區藥局說明他們如何經營管理。圖／嘉大藥學系提供 嘉藥在職業界師生赴日取經，因為在業界多年感受深刻收穫多。圖／嘉大藥學系提供 嘉藥在職業界師生赴日取經，因為在業界多年感受深刻收穫多。圖／嘉大藥學系提供