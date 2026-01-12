快訊

沒在充電也爆炸！行動電源靜置床邊突起火 型號曝光為台灣製

健身房女廁驚現不明小孔會員擔憂偷拍 業者出動警察迅速查出真相

頭份市區傳槍擊！槍手當街攔休旅車連開2槍 駕駛腿部中彈送醫

接東海大學EMBA校友會理事長 林天財：深化校友與母校連結

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
東海大學EMBA校友會舉行理事長交接典禮，第18屆理事長林正雄（左）功成身退，在校長張國恩監交下，將象徵傳承與責任的印信交予第19屆理事長林天財（右）。圖／東海大學提供
東海大學EMBA校友會舉行理事長交接典禮，第18屆理事長林正雄（左）功成身退，在校長張國恩監交下，將象徵傳承與責任的印信交予第19屆理事長林天財（右）。圖／東海大學提供

東海大學EMBA校友會昨天舉行理事長交接典禮，在校長張國恩與榮譽總會長蔡國洲等各界菁英的見證下，富旺國際創辦人林正雄正式將重任交棒予川睦建設董事長林天財。兩位建築界的重量級領袖，不僅展現了東海 EMBA 強大的產學凝聚力，更宣告將持續以跨域連結與創新思維，開創新里程碑。

張國恩表示，身為富旺國際創辦人的林正雄董事長，擔任EMBA理事長任期短短1年，卻以卓越的行動力寫下多項關鍵里程碑。適逢東海大學70周年校慶，林正雄號召並親自帶領70位EMBA校友遠赴戈壁沙漠，完成極限路跑挑戰，以行動呼應校慶意象，象徵東海70年來在風沙中前行、在困境中堅持的精神，成為EMBA極具象徵意義的一頁。

新任第19屆理事長林天財為川睦建設董事長，長期深耕建築與不動產產業，以細膩的「匠師精神」及「人與屋的共好創客」理念聞名。張國恩提及，林天財理事長是EMBA優秀的校友，具備豐富的產業實務經驗與組織領導歷練，活躍於台中及桃竹不動產開發公會，資歷完整。

林天財表示，他邀請何修榕、陳淞屏兩位EMBA校友擔任副理事長，未來將延續歷屆理事長所奠定的良好基礎，持續擴大校友服務、深化校友與母校之間的連結。

EMBA 理事長 東海大學

延伸閱讀

新竹血庫告急 巨城攜台大EMBA募1174袋熱血

人力銀行評比「大學品牌力」 東海大學建築與設計奪私校第一

英業達李詩欽捐贈NVIDIA B200 東海大學成立算力中心

東海大學路思義教堂9公尺高耶誕樹 超過2萬人次一起過平安夜

相關新聞

靜宜大學註冊率 全國私立綜合型大學第4、中部第2

面對高教環境轉型與少子化挑戰，靜宜大學仍交出亮眼成績。根據教育部最新公布的114學年度大專校院新生註冊率統計，靜宜大學以...

接東海大學EMBA校友會理事長 林天財：深化校友與母校連結

東海大學EMBA校友會昨天舉行理事長交接典禮，在校長張國恩與榮譽總會長蔡國洲等各界菁英的見證下，富旺國際創辦人林正雄正式...

「家裡沒閒錢」文資養護所費不貲 大學欲靠打官司解套

政大早年提供教職員居住的化南新村保留戰後眷村風格，後由台北市文化局登錄為聚落建築群，但政大因無力負擔，採取法律途徑救濟，...

影／高科大旗津校區傳爆炸聲響 校方：鋰電池自燃起火

今天中午有高科大學生在Threads發文「最後一天用爆炸收尾」，貼出教學大樓煙霧瀰漫的影片，也有學生目擊教室走廊留下大片...

碩班考試只剩一個月抱佛腳有用？神人兩周考上台大：之前完全沒讀書

備考研究所並不是有補習就一定會考上，上完課還要自己吸收、刷題、練習，時間控管也很重要，一名網友表示，距離考試只剩一個月時間，自己卻還在看補習班正課，覺得希望渺茫。

交換學生對履歷加分嗎？父母反對出國盼專心國考 過來人戳破她夢幻泡泡

出國留學對大部分家庭來說，都是一筆不小的開銷，台灣許多大學都有和國外學校合作，開放一學期或一學年的交換，相比留學經濟負擔較輕，又可以體驗到不同文化，許多人為之嚮往，但站在父母角度，可能又會擔心孩子浪費這段時間，影響未來仕途。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。