接東海大學EMBA校友會理事長 林天財：深化校友與母校連結

東海大學EMBA校友會昨天舉行理事長交接典禮，在校長張國恩與榮譽總會長蔡國洲等各界菁英的見證下，富旺國際創辦人林正雄正式將重任交棒予川睦建設董事長林天財。兩位建築界的重量級領袖，不僅展現了東海 EMBA 強大的產學凝聚力，更宣告將持續以跨域連結與創新思維，開創新里程碑。

張國恩表示，身為富旺國際創辦人的林正雄董事長，擔任EMBA理事長任期短短1年，卻以卓越的行動力寫下多項關鍵里程碑。適逢東海大學70周年校慶，林正雄號召並親自帶領70位EMBA校友遠赴戈壁沙漠，完成極限路跑挑戰，以行動呼應校慶意象，象徵東海70年來在風沙中前行、在困境中堅持的精神，成為EMBA極具象徵意義的一頁。

新任第19屆理事長林天財為川睦建設董事長，長期深耕建築與不動產產業，以細膩的「匠師精神」及「人與屋的共好創客」理念聞名。張國恩提及，林天財理事長是EMBA優秀的校友，具備豐富的產業實務經驗與組織領導歷練，活躍於台中及桃竹不動產開發公會，資歷完整。

林天財表示，他邀請何修榕、陳淞屏兩位EMBA校友擔任副理事長，未來將延續歷屆理事長所奠定的良好基礎，持續擴大校友服務、深化校友與母校之間的連結。