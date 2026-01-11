美國美東中文學校協會學生組團 首度跨海抵台展開媽祖深度之旅

美國最具歷史的美東中文學校協會，首次組團赴台展開「媽祖深度探索之旅」，9名美籍青年越洋萬里「進香」超興奮！今天一睹台灣媽祖信仰總本山的北港朝天宮丰采，更大開眼界，廟方落地招待遍訪北港老街名勝、小吃。熱愛台灣文化的美國家庭「白家姐妹」看到台灣人的信仰自由和對媽祖發自內心的虔誠更加感動。

美東中文學校協會長林美華表示，該協會創辦已53年是美國歷史最久的中文學校協會，長期推動台灣文化教育，2024年朝天宮董事長蔡咏鍀訪美，因緣際會促成這次台灣宗教文化之旅。

林美華表示，美國年輕人對台灣的認識不應只是珍珠奶茶，宮廟文化是台灣生命力的展現，生活離不開宮廟，更是台灣最具代表性的文化，感謝朝天宮促成這項10天的「媽祖深度探索之旅」，有機會從白沙屯一路走讀到北港，體驗台灣信仰力量。

林美華說，此行學生成員來自英國牛津大學、紐約大學、約翰霍普金斯大學的大學生及研究生，有學醫也有學人文社會，其中熱愛台灣文化的美國家庭「白家五姐妹」，從4歲開始學中文，一口流利國語，首度來台深入不同的文化，受益更多。

參訪團今到北港朝天宮，常務董事林恆毅代表陪同參拜並歡迎萬里來台「進香」的洋學生，期待這趟宗教之旅，深度了解台灣信仰後，成為媽祖在國際最佳代言人，隨後由導覽志工帶領參觀媽祖文化大樓、北港工藝坊體驗傳統工藝並逛老街品嘗特產小吃，也學習如何求媽祖平安符帶回美國保平安，樣樣事物均感新鮮有趣，每個人超開心。

攻讀中國政治史的「白琳」以流利的國語暢談首度訪台的心情，她說，從小學中文一直就很嚮往台灣文化，從書本看過白沙屯進香和朝天宮，如今能一覽宮廟之美，看到每個人拜媽祖如此真誠，令人感動，希望還有機會來看看媽祖進香廟會的熱鬧盛況。

白琳說，曾在上海住兩年，感覺和台灣的宗教信仰不太一樣，中國的廟宇像博物館，台灣就可感受到人的濃厚信仰和自由，不分年齡都很誠心拜拜，可感受出台灣廟宇對人民扮演很重要角色，這是她認為兩個地方比較明顯的差異。 美國美東中文學校協會首次組團赴台，9名美籍青年學生萬里越洋到北港朝天宮參拜「進香」，展開「媽祖深度探索之旅」。記者蔡維斌／攝影 美籍學生參觀北港老街爭相品嘗各種古早特產，每個人超開心。記者蔡維斌／攝影 美國美東中文學校協會美籍青年學生訪台，在北港朝天宮前和神童玩得超開心，體驗台灣宗教之美與樂趣。記者蔡維斌／攝影 美籍學生參觀北港老街，每個人第一次開心吃到超好吃的台灣烤玉米。記者蔡維斌／攝影 美國美東中文學校協會美籍青年學生團首度訪台，參觀北港朝天宮神殿建築和諸多信仰傳奇故事之美。記者蔡維斌／攝影 美國美東中文學校協會青年學生組團來台「進香」，其中白家五姊妹從小接受中文教育，對台灣文化嚮往已久，終得如願以償。記者蔡維斌／攝影 美國美東中文學校協會首次組團赴台，9名美籍青年學生萬里越洋到北港朝天宮展開「媽祖深度探索之旅」，學習如何祈求平安符過火帶回美國保平安。記者蔡維斌／攝影 美國美東中文學校協會首次組團赴台，9名美籍青年學生萬里越洋到北港朝天宮參拜「進香」，展開「媽祖深度探索之旅」。記者蔡維斌／攝影 美籍學生首次品嘗北港特色小吃「煎盤粿」，吃得津津有味，讚不絕口。記者蔡維斌／攝影