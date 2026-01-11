快訊

靜宜大學註冊率 全國私立綜合型大學第4、中部第2

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜大學新生註冊率達 97.47%，名列全國私立綜合型大學第 4，展現穩健辦學成果。圖／靜宜大學提供

面對高教環境轉型與少子化挑戰，靜宜大學仍交出亮眼成績。根據教育部最新公布的114學年度大專校院新生註冊率統計，靜宜大學以97.47% 的註冊率名列全國私立綜合型大學第4、中部私立大學排名第2。

靜宜大學今年初傳佳績！校長林思伶表示，靜宜的每一項成果，並非單一政策或決策所能創造，而是全體教職員在各自崗位上長期踏實付出的累積；嶄新年度，靜宜將持續深化永續與國際化，推動校務發展策略，以學生為核心，陪伴更多青年走向世界、走向未來。

近年來，靜宜大學在國際評比中常展現辦學實力。2025年泰晤士高等教育》（Times Higher Education, THE）世界大學影響力排名中，靜宜在「優質教育（SDG4）」與「減少不平等（SDG10）」兩項指標奪全台第1。

靜宜自學生大一至大四，完整規劃不同階段的學習與活動資源，建構國際移動力學習地圖；學校首創「411 出國遊留學制度」，鼓勵學生於大學四年內至少完成一次海外留學與一次海外見實習，學生可前往全球逾800所姐妹校進行學習交流。靜宜亦為全台唯一加入 ISEP（國際學生交換計畫）之會員大學，學生可透過 ISEP 前往全球 340 多所學校交換學習，僅需繳交靜宜學費、膳宿及活動等相關費用，免付海外學費，並由對方學校提供相關生活支持，大幅降低出國門檻。

靜宜職涯輔導制度「績優職涯輔導全國第一」。校內設置的「職涯發展旗艦館」是一大特色，整合企業與業界資源，協助學生從探索到就業無縫接軌，實踐「畢業即就業」目標，並同步推動外籍生留才政策，強化國際人才鏈結。

在既有成果基礎上，靜宜以「新博雅優質大學」為發展願景，聚焦「國際化 × AI × 永續實踐」三大主軸，從制度、課程到場域全方位推動校務創新，致力培育具全球視野與永續行動力的未來關鍵人才。

靜宜大學於《泰晤士高等教育》世界大學影響力排名中，「優質教育」與「減少不平等」兩項指標勇奪全台第一。圖／靜宜大學提供
靜宜大學獲教育部「大專校院境外學生輔導工作績優學校」，展現國際學生支持與校園友善環境的具體成果。圖／靜宜大學提供
靜宜大學獲教育部「大專校院境外學生輔導工作績優學校」，展現國際學生支持與校園友善環境的具體成果。圖／靜宜大學提供

