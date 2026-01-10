台大稱沒錢擬否決文資 學者批：總統府也能因沒錢而拆？

台大總務長廖文正指校內文資新增快得不太合理，台大無力修繕，可能依政大化南新村案提訴否決文資，文資學者專家都指此發言太無人文精神、缺少最高學府應有格局。他們說台大人才濟濟，明明有很多方法可用，若只因無法照顧就要否決文資，未來總統府恐怕也可以此理由拆掉。

台大2020年爆發臺靜農故居爭議，時任校長管中閔承諾保留故居時，也指示校方全面盤點文資並分級，之後通過文資的數量不斷增加。北市文資委員陳彥良表示，台大因承接日本帝大校產，校園文資量確實全台最多，但解決修繕預算的辦法也很多。

陳彥良舉例，非常多民間團體都有意承租文資，例如台銀就參與北市府老房子文化運動，首任中央銀行總裁徐柏園官邸變身CEO1950總裁藝文空間。有些文資還由企業負起修繕，如原為「台灣拓殖株式會社」高階幹部住宅的文房閱讀空間，由頂禾開發保存修復再利用。台大也可多方嘗試。

像曾為日本海軍俱樂部、2012年登錄為歷史建築的台大公共宿舍，2015年就是由台大ROT（民間重建營運後移轉），由力麒建設化身今日知名的藝文空間「大院子」，其他案例也不少。陳彥良說，台大人才濟濟，現在不該只說沒錢，就什麼都不再多做。

台大引用政大打贏化南新村案為例，稱要作為最後協商手段，陳彥良指出，該案如此判決主要因為當初指定範圍太大且未充分說明理由，但台大文資通過都有充分理由。

至於法官另一判定理由指北市文化局未評估政大財務規畫，陳彥良認為有邏輯上問題，因為文資法本來就是強調文資價值凌駕於財務，法官卻質疑此價值。

陳彥良說，若依此判例，未來從中央到地方政府文資，只要提出財務不可行，都可要求否決文資。例如總統府若稱為了總統國家安全，需要做空間改造，但走文資修復程序太麻煩，想去掉文資身分；台鐵也可以修繕經費太高為由，拆掉新竹車站等古蹟。他感慨台大今日發言實在太功利主義，不復以往。

台北教育大學兼任助理教授蕭文杰則指出，化南新村案法官判定主要在於指定範圍太大且未充分說明原因，台大引用不當。中原大學建築系助理教授、文資委員薛琴表示，憲法保障人民財產權，因此人民若不滿私產被指定文資，可以理解；但若是公產，就應考量憲法也保障人民文化權，不能只考量財務。

薛琴說，從憲法保障文化權考量，政府也應編列預算給台大，例如文化部乃至北市文化局，文化局過去也確實曾給台大補助。蕭文杰則認為，台大主管機關教育部也該協助。

蕭文杰也指出，台大預算已是全台大學最高，應重新分配，給文資多些預算；另也應向各捐款企業爭取修復文資，而非只是蓋大樓。若什麼都做不到，不如把地都還給國有財產署。

廖文正另提及台大無法進行容積移轉，薛琴說，文化部之前有討論修法讓公有容積可移轉問題，他認為若是地較大的機構，可開放自地移轉。如台大地很多，建蔽率也僅30%多，自地移轉在別處蓋高樓，就不會影響原有市容及都市計畫。