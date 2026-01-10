北市文資建物台大持有占15% 修繕費上看天價120億…校方吃不消

台大去年底拆除首任文建會主委陳奇祿故居，即便合法合規，但仍引發文資團體抗議，要求監察院糾正台大。根據台大統計，學校依法登錄的古蹟、歷史建築及紀念建築達83處，佔台北市所有文資建物約15％，面積2萬4000坪，若比照修復臺靜農故居規格，恐需要120億天價，已影響校務經費與土地利用。

台大總務長廖文正表示，台大110年以前已被指定48處文化資產，近四年又新增35處，「這是不太合理的數字。」維護、管理日益繁重。而台大總計有710棟建物，50年以上建物達355棟，依法50年以上建築要處分都要進行文化資產價值評估，代表受指定文資未來可能愈來愈多。

台大近年修繕完竣國學大師臺靜農溫州街日式宿舍，其一坪修繕費用約50萬。廖文正指出，108年至113年間，平均每年投入約2200萬元辦理文化資產修繕與日常維護，114年度更投入約6200萬，但每年實際花費都大於預匡金額，因此還需靠爭取募款等方式因應，而綜觀台大83處文資，地坪約達2萬4000坪，全部修繕完竣恐需120億，對台大而言是個天文數字。

前副校長周家蓓曾為臺靜農故居修復一案奔走，她回憶，當時台大願修舊如舊，但經專業單位評估，從復建到能再利用需2500萬，教育部經費無法用於文資修繕，校務基金也只能修既有校舍，唯一方式僅剩對外募款，當年與前校長管中閔，有機會就去拜會、宣傳，最終募得約2700萬。

廖文正談到，台大難處在於，從政府獲得的挹注對比高量文資建物明顯不足；再者，公立學校被歸為政府機關，公有文化資產無法辦理容積移轉，代表建物受指定為文資後無法獲得補償，但學校又有培育人才、學術競爭等急迫性，必須提供合理的硬體設施，文資保存與校務發展上也在拉扯。

周家蓓則指出，台大已負擔了83處文資建物的責任，受指定的項目外界可以關切，台大也應當承受；但對非指定建物，大學要顧及發展，也應該站穩自身立場。

歷史悠久的大專校院多有建物受指定為文資，以北科大為例，台北工業學校紅樓被指定為市定古蹟，十年前啟動修復及再利用工程，耗資1363萬；一大川堂則為市定歷史建築，修復經費約2522萬，但均無學校指定文資數、修繕經費如台大高昂。

中國科大建築系教授閻亞寧則談到，文化資產是公共財，大學是幫國人守護資產，但也正是政策缺漏讓台大有苦說不出，台大現階段能做的是針對既有文資先做維護、保存，由平時的維護取代大修，也避免大修排擠有限的經費。 台大歷史紀念建築李鎮源故居目前仍待修繕中。記者林俊良／攝影