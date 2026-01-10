「家裡沒閒錢」文資養護所費不貲 大學欲靠打官司解套

政大早年提供教職員居住的化南新村保留戰後眷村風格，後由台北市文化局登錄為聚落建築群，但政大因無力負擔，採取法律途徑救濟，最終由北高行認定撤銷認定化南新村為聚落建築群。台大受指定文資建物已達83處，影響校務經費與土地利用，現行法規幾乎無法解套，校方坦言，化南新村判例可能是未來的談判手段。

化南新村為政大在台復校後於1960年代初期興建的教職員宿舍，包括前副總統李元簇、前司法院長施啟揚等人都是曾經的住戶，電影陽光普照、電視劇犀利人妻也曾來取景。

政大總務長蔡育新表示，當年化南新村全區登錄為聚落建築群，已限定了該地無法做校務使用，導致空間發展受限。再者，學校財務無法支應，相較於政府等公務機關可編列建物保存預算，但學校經費只能用於教育、教育設施維護，而教育部補助與自籌款也難以因應，講白了就是家裡沒閒錢。

蔡育新談到，政大當時主張，文資相關會議都未體察學校財務可行性，只把責任嫁接給學校，變成財務無法永續負擔化南新村，校方才透過法律尋求救濟，最終解除化南新村聚落建築群認定。

後續政大將化南新村24戶整修，已改建為學生宿舍。台大表示，政大最終透過法律途徑爭取解除文資認定，是未來可能的協商工具，而歷來如台大周邊溫州街18巷社區，基地活化後也用於興建教師宿舍，延攬學人歸國任教，對學術傳承、國家競爭力都有益。

針對大專校院文資建物養護，蔡育新則建議，每間學校能力不同，應設計一整建、維管經費開放學校申請，「應該要政府進來。」

教育部則表示，已規劃5年共75億的「國立大專校院老舊建築改善計畫」，可用於取得使用執照40年以上需補強的建物，以及依法公告登錄為古蹟、歷史建築或具文化資產價值建物修繕，但此為年度新興計畫，因立法院遲未審預算，依法暫不得執行。