影／高科大旗津校區傳爆炸聲響 校方：鋰電池自燃起火
今天中午有高科大學生在Threads發文「最後一天用爆炸收尾」，貼出教學大樓煙霧瀰漫的影片，也有學生目擊教室走廊留下大片爆炸殘骸，引起不小騷動。校方今天出面說明，發生地點在旗津校區，疑似輪機系教學設備空氣汙染監測設備用鋰電池發生自燃引發火警，與學生上課無關，已適當緊急處置並通報警消到場滅火，幸無師生受傷。
從畫面可見校區冒出煙霧，多輛警消與救護車輛到場戒備，現場一度聚集師生圍觀，校方指出，事發當時，教師於研究空間內發現研究設備出現異狀疑似冒煙，基於安全考量，第一時間將設備搬移至通風良好、空曠的走廊，隨後鋰電池在走廊空曠處發生自燃。
由於部分學生在社群平台轉述聽到疑似「爆炸聲」，校方回應，無法確認是否為爆炸，僅確認為鋰電池自燃事件，實際起火原因與過程細節，仍須以消防單位後續鑑定結果為準。
至於是否有第一時間自行使用滅火器處理，校方說明，鋰電池火災的處置方式較為特殊，現場人員以人員安全為優先，立即通報消防，由專業單位接手處理，避免不當處置造成二次危險。
校方也指，目前僅確認單一鋰電池受損，相關設備損失金額，仍需向設備使用教師查詢當初採購費用後才能評估，尚未擴大清查其他設備，後續是否涉及設備管理或安全流程檢討，將待消防鑑定報告出爐後，再進一步說明與處理。
校方強調，事件中無任何師生或人員受傷，警消獲報後迅速到場，完成安全處置與後續清理作業，狀況已獲控制。
高雄市消防局表示，今天上午11時21分，接獲旗津區中洲三路發生火警，出動8車15人，11分鐘後抵達現場已無火勢，初步調查發現是小型鋰電池冒煙，無人受傷。
