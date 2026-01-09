影／高科大旗津校區傳爆炸聲響 校方：鋰電池自燃起火

今天中午有高科大學生在Threads發文「最後一天用爆炸收尾」，貼出教學大樓煙霧瀰漫的影片，也有學生目擊教室走廊留下大片爆炸殘骸，引起不小騷動。校方今天出面說明，發生地點在旗津校區，疑似輪機系教學設備空氣汙染監測設備用鋰電池發生自燃引發火警，與學生上課無關，已適當緊急處置並通報警消到場滅火，幸無師生受傷。

從畫面可見校區冒出煙霧，多輛警消與救護車輛到場戒備，現場一度聚集師生圍觀，校方指出，事發當時，教師於研究空間內發現研究設備出現異狀疑似冒煙，基於安全考量，第一時間將設備搬移至通風良好、空曠的走廊，隨後鋰電池在走廊空曠處發生自燃。

由於部分學生在社群平台轉述聽到疑似「爆炸聲」，校方回應，無法確認是否為爆炸，僅確認為鋰電池自燃事件，實際起火原因與過程細節，仍須以消防單位後續鑑定結果為準。

至於是否有第一時間自行使用滅火器處理，校方說明，鋰電池火災的處置方式較為特殊，現場人員以人員安全為優先，立即通報消防，由專業單位接手處理，避免不當處置造成二次危險。

校方也指，目前僅確認單一鋰電池受損，相關設備損失金額，仍需向設備使用教師查詢當初採購費用後才能評估，尚未擴大清查其他設備，後續是否涉及設備管理或安全流程檢討，將待消防鑑定報告出爐後，再進一步說明與處理。

校方強調，事件中無任何師生或人員受傷，警消獲報後迅速到場，完成安全處置與後續清理作業，狀況已獲控制。

高雄市消防局表示，今天上午11時21分，接獲旗津區中洲三路發生火警，出動8車15人，11分鐘後抵達現場已無火勢，初步調查發現是小型鋰電池冒煙，無人受傷。 國立高雄科技大學旗津校區今天上午疑發生鋰電池自燃事件，警消獲報到場處理。圖／翻攝自Threads 國立高雄科技大學旗津校區今天上午疑似發生鋰電池自燃爆炸引發火警，走廊留有大片殘骸。圖／翻攝自Threads 國立高雄科技大學旗津校區今天上午疑似發生鋰電池自燃爆炸引發火警。圖／翻攝自Threads