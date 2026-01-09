碩班考試只剩一個月抱佛腳有用？神人兩周考上台大：之前完全沒讀書
備考研究所並不是有補習就一定會考上，上完課還要自己吸收、刷題、練習，時間控管也很重要，一名網友表示，距離考試只剩一個月時間，自己卻還在看補習班正課，覺得希望渺茫。
一名碩士備考生在Dcard發文，表示自己在考研前一個月還在看補習班正課，擔憂自己進度是不是太過落後，詢問是否有理工科系的人也用一個月時間「極限考研」成功上岸的？
有人認為如果本來就是頂大生，那的確有可能一個月上岸，「原本就讀四大應該可以，我朋友推甄全落榜，考試上台大」、「本身要是頂大，然後找書審比例極高的，真的考太低靠血統也許還能備前面，好像有人這樣上的」，不少人也直言這樣臨時抱佛腳，乾脆明年再戰。
不過還是有人認真建議，「看你的目標吧，中字輩運氣好可能有機會，不過建議直接挑重點章節開始複習，不然之前你上過的到考場也早就忘光了」。除此之外也意外釣出神人，表示自己退伍後讀書兩個禮拜，考上台灣大學資訊網路與多媒體研究所，引發網友猜測是不是當兵期間也有讀書，結果當事人表示，「當兵完全沒讀，真的只讀兩個禮拜，台大考太難運氣好就猜得上」。
