快訊

搶進私中／中部私校辦營隊招生 暗藏筆試成不能說的祕密

售價175萬元有找、續航破700公里！Tesla Model 3後驅長里程版登台開賣

七期豪宅虐殺太凶殘...檢察官當庭看畫面也哽咽 求處最重無期徒刑

碩班考試只剩一個月抱佛腳有用？神人兩周考上台大：之前完全沒讀書

聯合新聞網／ 綜合報導
讀書示意圖。圖／AI生成
讀書示意圖。圖／AI生成

備考研究所並不是有補習就一定會考上，上完課還要自己吸收、刷題、練習，時間控管也很重要，一名網友表示，距離考試只剩一個月時間，自己卻還在看補習班正課，覺得希望渺茫。

一名碩士備考生在Dcard發文，表示自己在考研前一個月還在看補習班正課，擔憂自己進度是不是太過落後，詢問是否有理工科系的人也用一個月時間「極限考研」成功上岸的？

有人認為如果本來就是頂大生，那的確有可能一個月上岸，「原本就讀四大應該可以，我朋友推甄全落榜，考試上台大」、「本身要是頂大，然後找書審比例極高的，真的考太低靠血統也許還能備前面，好像有人這樣上的」，不少人也直言這樣臨時抱佛腳，乾脆明年再戰。

不過還是有人認真建議，「看你的目標吧，中字輩運氣好可能有機會，不過建議直接挑重點章節開始複習，不然之前你上過的到考場也早就忘光了」。除此之外也意外釣出神人，表示自己退伍後讀書兩個禮拜，考上台灣大學資訊網路與多媒體研究所，引發網友猜測是不是當兵期間也有讀書，結果當事人表示，「當兵完全沒讀，真的只讀兩個禮拜，台大考太難運氣好就猜得上」。

研究所 碩士 台灣大學 台大 補習

延伸閱讀

交換學生對履歷加分嗎？父母反對出國盼專心國考 過來人戳破她夢幻泡泡

115學測台大醫參採社會…考生「堅持不讀」母焦慮：三類還有哪些系？

學測生家長看過來！陪吃陪玩緩解考生壓力 千萬別犯一大忌

持續更新／115學測倒數衝刺！台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看

相關新聞

碩班考試只剩一個月抱佛腳有用？神人兩周考上台大：之前完全沒讀書

備考研究所並不是有補習就一定會考上，上完課還要自己吸收、刷題、練習，時間控管也很重要，一名網友表示，距離考試只剩一個月時間，自己卻還在看補習班正課，覺得希望渺茫。

交換學生對履歷加分嗎？父母反對出國盼專心國考 過來人戳破她夢幻泡泡

出國留學對大部分家庭來說，都是一筆不小的開銷，台灣許多大學都有和國外學校合作，開放一學期或一學年的交換，相比留學經濟負擔較輕，又可以體驗到不同文化，許多人為之嚮往，但站在父母角度，可能又會擔心孩子浪費這段時間，影響未來仕途。

停工5年今重啟 台科大竹北校區投11億校園預計2028完工

台科大竹北校區國際書院大樓、先進產學中心工程因疫情營建成本上漲，廠商無法履約，2020年起已停工5年。台科大今於新竹舉行...

放寬大學校務會議學生占比 教育部擬以8分之1為底線、學校彈性辦理

立法院今召開教育文化委員會，由教育部針對大學法修正案接受備詢。學生團體、立委近年訴求放寬校務會議學生席次占比，希望打破2...

10年來仍停留徵詢各界意見 修大學法教育部「沒立場」挨轟

立法院今召開教育文化委員會，由教育部針對大學法修正案接受備詢。在野立委砲轟，教育部提出的書面報告中僅將學校、學生等意見並...

「最佳大學品牌力」成大稱霸！這所學校成黑馬 首度擠進前10名

學測倒數，超過12萬名考生該如何挑選大學？104人力銀行連續第三年發布2026年《大學品牌力》並舉行頒獎典禮，成大、清大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。