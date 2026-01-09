交換學生對履歷加分嗎？父母反對出國盼專心國考 過來人戳破她夢幻泡泡

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
大學生示意圖。圖／AI生成
出國留學對大部分家庭來說，都是一筆不小的開銷，台灣許多大學都有和國外學校合作，開放一學期或一學年的交換，相比留學經濟負擔較輕，又可以體驗到不同文化，許多人為之嚮往，但站在父母角度，可能又會擔心孩子浪費這段時間，影響未來仕途。

一名大學生在Dcard上發文表示，本來有申請到大四去德國交換一學期，覺得有交換經驗或許能幫之後的履歷加分，但是父母希望原PO留在台灣，著重在國考和研究所，沒有應屆考上也沒關係，但要找相關的兼職半工半讀。

原PO自己其實比較想去交換，因為對研究沒太大興趣，考研也只是當作練筆，國考也有規劃在德國複習，但父母並不信任原PO飛出國後還會讀書。對於父母的不支持原PO非常沮喪，詢問該怎麼調適自己的心情，或是有沒有可以再說服父母的突破口？

許多人支持原PO追夢，認為出社會後就沒有這種機會了，「除非家裡有礦，不然畢業後哪有機會再去國外玩個半年一年」、「大學這種相對悠閒的時間，出社會後基本上不可能有了…強烈建議大學時期去國外交換看看」、「當然是建議出國交換。出國之後是歷練你的獨立能力，跟壯闊你的視野，這是書本上跟教室裡面，學不到的寶貴經驗」。

不過對於原PO「幫履歷加分」和「到當地複習國考」的想法，不少人直接戳破夢幻泡泡，「說句現實的，你認為的交換，在職場上對於履歷根本不會加分」、「交換對學歷跟求職沒什麼幫助」、「不要認為來交換還能看函授準備國考，國外學校的課業就夠你忙+假日還可能會去旅遊」、「去到當地是真的不太會認真讀書，旅遊跟新朋友等活動誘因太多了」。

