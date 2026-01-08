停工5年今重啟 台科大竹北校區投11億校園預計2028完工

台科大竹北校區國際書院大樓、先進產學中心工程因疫情營建成本上漲，廠商無法履約，2020年起已停工5年。台科大今於新竹舉行接續工程開工典禮，象徵建設重啟。台科大校長顏家鈺表示，本次接續工程計畫總經費為11億，整體校園與公共設施預計於2028年完工。

顏家鈺指出，新竹是科技產業重鎮，匯聚半導體、高科技製造及創新研發能量，即使歷經疫情衝擊、缺工與工程成本上升等多重挑戰，台科大仍未放棄新竹分部。國際書院大樓及先進產學中心的興建，是台科大全力推動校務發展的重要里程碑，目標是將新竹分部打造為教育與產業交流互動的重要平台，導入符合產業應用趨勢的知識內容與教學模式，強化人才與產業的雙向連結。

台科大表示，本次接續工程計畫總經費為11億，其中先進產學中心預計於 2026年底完工，國際書院大樓及整體校園公共設施則預計於2028年3月全面完工。兩棟建築完工後，將與已啟用的前瞻研發中心相互串聯，具體形塑台科大新竹分部約7公頃校園的整體樣貌，成為科技教育、實務應用的重要基地。

台科大說明，先進產學中心規畫為地下1層、地上2層建築，空間涵蓋實驗室、會議室及研究室等機能，預計將有相關前瞻研究中心或產學單位進駐，進一步擴大產學合作量能，深化研究成果落地與產業應用，持續在關鍵科技中扮演中流砥柱的角色。

國際書院大樓則為地下1層、地上6層之會館式建築，樓地板面積約1萬平方公尺，設有餐廳、教室、閱覽室、辦公室及可容納約500床的師生住宿空間，打造本地學生與國際學生共同生活與研究學習的場域，培育具國際視野與跨文化溝通能力的專業人才。

整體校園採人車分流的開放式設計，國際書院大樓與先進產學中心位於校園核心區域，共同圍塑具「六角扳手」台科大校徽意象的中軸核心廣場；沿縣政九路兩端亦規畫開放街角廣場，結合景觀綠帶，提供周邊居民休憩空間，實踐校園與社區共融、與地方共好的理念。

新竹縣長楊文科表示，台科大進駐竹北具有關鍵意義。新竹匯聚半導體、AI及生醫再生醫療等研發能量，台科大可強化國際交流，並促進產官學研合作，帶動科技發展。他期盼工程能如期如質完成，不負新竹縣民對台科大的期待。