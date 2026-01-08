快訊

放寬大學校務會議學生占比 教育部擬以8分之1為底線、學校彈性辦理

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今審查「大學法」部分條文修正草案，教育部次長朱俊彰列席備詢。記者林澔一／攝影
立法院教育及文化委員會今審查「大學法」部分條文修正草案，教育部次長朱俊彰列席備詢。記者林澔一／攝影

立法院今召開教育文化委員會，由教育部針對大學法修正案接受備詢。學生團體、立委近年訴求放寬校務會議學生席次占比，希望打破20年來10分之1的天花板。常務次長朱俊彰受訪時表示，部分大學建議可放寬至8分之1，但仍跟學生期望的4分之1、5分之1有落差，學校建議，其間的落差也許能讓各校因地制宜、彈性處理。

朱俊彰指出，欲放寬學生校務會議代表席次占比，但大學關心學生出席率以及是否能真正參與，如有些學校學生參與率不高，若將席次占比提升，可能沒有這麼多人能推派，又若推派人數不足，會議是否真能順利進行，都是現實上可能遇到的問題。

朱俊彰說，有些學校確實走得較快，如政大已將學生席次放寬至8分之1，但與學生的訴求還是有落差。因此大學端也建議，應該先理解各校的差異性，大學可視自身狀況、差異，跟學生討論後彈性處理，而非鐵板一塊，「目前學校的期待是這樣。」

朱俊彰也說，目前已有數個委員提出草案版本，但大學端希望於大學校長會議上再行討論、提出共識，也許不一定跟學生、教育團體的期望相同，但教育部還要協助找出最大公約數，都需要時間處理。2月即將進入下個會期，最快也要下個會期才有辦法提出部版草案。

民進黨籍立委張雅琳表示，學校確實也反映，學生的想法多少有些窒礙難行，因實務上很難找到這麼多學生參與校務會議；但很多學生也提到，學校很多會議都在期中、期末考時召開，增加參與的障礙，屆時也希望於大學校長會議上討論，讓學生有更多參與的機會。

民進黨籍立委范雲則說，外界都說學生還不成熟、不愛開會，但綜觀歐洲，荷蘭大學法即規定，大學理事會學生代表、職員代表各占5成；歐洲新興民主國家如愛沙尼亞學生代表也有2成占比，捷克則是3至5成。

范雲指出，反觀台灣校務會議學生代表席次10分之1幾乎一直是各校天花板，連學生想召開臨時校務會議都沒辦法，再者，校長人馬也是教師代表的情況也屢見不鮮，恐無法落實監督。

