10年來仍停留徵詢各界意見 修大學法教育部「沒立場」挨轟

立法院今召開教育文化委員會，由教育部針對大學法修正案接受備詢。在野立委砲轟，教育部提出的書面報告中僅將學校、學生等意見並陳，完全沒有自身的立場，質疑到底是什麼原因讓教育部無法面對。教育部則回應，本月中將舉行大學校長會議，將會於會上徵詢大學意見，再與各界溝通。

民進黨數名立委日前偕同高教工會、私校工會、大學法改革陣線2.0以及數個學生會，指大學法自2005年修法後迄今已20年，呼籲大學法應與時俱進，如增加學生修業期限彈性、強化師生參與校長遴選等，要求教育部儘速推出部版草案並由立院排審。

國民黨籍立委柯志恩表示，本會期審議的如大學法營養午餐條例、偏鄉條例都沒有提出行政院版，教文會再怎麼討論也很難定調。其中校務會議學生代表比例現行占比為10分之1，幾乎已10年未改，目前僅政大做到學生代表占比為8分之1，而教育部對該案的態度，一直裡來都是躲在學校後方，讓學生癡癡地等，質疑教育部對此的態度到底為何。

教育部常務次長朱俊彰則表示，大學校長反映，擔心提升代表學生占比而延伸「不確定性」，畢竟每校規模、學生數不一樣。教育部立場則是支持學生擁有更多的校務參與空間、讓學生有獨立提案權，希望能繼續和大學校長溝通，大學也多希望採漸進方式辦理。

國民黨籍立委萬美玲說，教育部本日提出的報告內容乏善可陳，報告通篇僅把學校、學生團體意見、過往公聽會的內容做彙整，當作報告就送到立委辦公室，但沒有看到任何教育部的立場，「如果都沒意見沒立場，後續進行逐條審查，我們到底審什麼？」

萬美玲質疑，教育部屢屢稱正在和各界溝通、找共識，但教育部此舉已經快做了10年，10年走來沒看到半點共識，到底是什麼原因讓教育部無法面對。

國民黨籍立委葛如鈞也說，大學法已經20年未修，教育部持續聽取、徵詢各界意見，「再聽下去，會不會又是一個10年啊？」質疑大學還在用20年前的法規治理當代校園合理嗎。

對此，朱俊彰表示，大學法修正確實近10年來持續在討論，希望各界再給教育部一些時間，將在本月中的大學校長會議會與大學校長徵詢意見、討論，並與各界團體溝通，屆時會有提出一綜整各界意見的版本。