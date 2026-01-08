「最佳大學品牌力」成大稱霸！這所學校成黑馬 首度擠進前10名

快訊

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
104人力銀行發布2026年《大學品牌力》，成功大學奪下第一名。圖／本報系資料照片
學測倒數，超過12萬名考生該如何挑選大學？104人力銀行連續第三年發布2026年《大學品牌力》並舉行頒獎典禮，成大、清大、台大、陽明交大、台科大、中山、北科大、政大、中央、中興10校拿下「最佳大學品牌力」，其中中興大學是首次擠進前十名。

另外，東吳、台師大、世新、銘傳、文藻、中興、屏科大、輔仁、東海、北教大、彰師大、台體、國體、高餐大、北醫、中國醫藥、台藝大、北藝大等24校則拿下18學群「最佳學群力」；並有包含「學制標竿獎」、「地區領航獎」、「躍升獎」、「新銳獎」共計6大獎項，合計40所大學獲獎。

大學品牌力是社會大眾對學校的整體印象與概念，是學校知名度、學生好感度的有機整合。2026年《大學品牌力》結合104人力銀行大數據超過418萬筆資料、近千份企業問卷、政府公開資訊、國際評比，用職務能力、未來能力、學群聘僱力、性格優勢、知名度、學術聲望、產學力、研發力、國際力、高階領導力、永續力、學群薪資力，共計12大指標、拆分105項細指標，評比國內超過120所大學。

104人力銀行先將各校單一指標的原始數值由高到低排序，其中，部分指標易受到學校規模影響，依師生人數或系所數平均原始值加入排序，先依常態分布七級配分，逐一計算12指標得分，最後回歸市場，依企業重視12指標的程度加權計分，完成各大學的品牌力分數。

104人力銀行職涯永續長王榮春分析，2026年「最佳大學品牌力」前10所學校皆為國立大學，9所與去年相同，中興是首次進前十名，大學品牌力需長期經營，非一蹴可幾。

「最佳大學品牌力」前十強其關鍵能力分析如下：

1.成大極致穩定。高度權重區火力掩護（職務能力、未來能力、學群聘僱力），中度權重區關鍵側翼包抄（產學力、研發力），以穩健中堅、全面均衡的總和實力成為最終贏家。

2.清大挺進前三甲。中度權重區展現2項關鍵勢力（學術聲望、研發力），強悍逆襲搶下總排2。

3.臺大超級頂尖。12指標拿下7項第1，居所有大學之冠。尤其高度權重區表現亮眼（職務能力、未來能力、學群聘僱力、知名度、學術聲望、永續力、學群薪資力），僅性格優勢稍弱，總排名居3。

4.陽明交大「高階領導力」拔尖。智慧醫療、半導體電資、科研創新，展現最具領導的潛質與決策影響力。

5.臺科大產學研兼具。學術聲望、性格優勢、研發力，霸榜前3。

6.中山「性格優勢」第1，職場最具辨識度的品牌標籤。學術聲望、國際力居3，同現高強品牌力。

7.北科大產學研發、實務強權。品牌力緊扣工業技術與產業應用的核心。

8.政大人文社科標竿。「國際力」連續3年第1，「高階領導力」居2，商管金融、社科傳播人文具備強大品牌號召與影響力。

9.中央低調實力派。產學研底蘊深厚，中度權重區多項居5。

10.中興首進前十，農林、生科、理工展現深厚學術根基，學術聲望4；研發力、學群薪資力挑戰前5。

