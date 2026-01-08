104人力銀行2026大學品牌力調查 雲林科大新銳獎全國排行第一

104人力銀行昨天公布最新「2026大學品牌力」調查結果，國立雲林科技大學在全國123所公私立大學中，在「新銳獎」項目獲全國第1，「地區領航獎」獲中部技職大學第1，表現亮眼，充分展現雲科大穩健而具影響力的辦學成果。

104人力銀行指出，本次調查是整合求職與徵才大數據、近千份企業人資問卷，以及教育部大專校院校務資訊公開平台與國際評比等資料。在「職務能力、未來能力、學群聘僱力、性格優勢、知名度、學術聲望、產學力、研發力、國際力、高階領導力、永續力、學群薪資力」等12大指標，綜合評比國內大學整體品牌力。

在各項指標表現上，雲科大總排名榮獲第20名，國立技職大學中名列第4，雲科大畢業生於「性格優勢」、「學術聲望」及「學群薪資力」三項指標，在全國技職體系中都獲得第3名肯定。

另「職務能力」、「未來能力」、「學群聘僱力」、「知名度」、「產學力」、「國際力」、「高階領導力」及「永續力」等指標，則獲得第4名佳績。此外，「研發力」位居全國第5名，顯示雲科大在人才培育與產學研發面向的整體實力，深獲企業與社會肯定。

雲科大校長張傳育說，雲林科技大學創校至今剛滿35周年，屬於相對年輕的大學，正值充滿活力與彈性的發展階段，能以開放的學習態度與創新精神，持續形塑自身特色與競爭優勢。

另以「THE泰晤士高等教育世界大學排名」涵蓋全球2191所大學為比較基準，雲科大近年名次顯著躍升，連續三年（2024–2026）穩居全球501–600名，國內排名第八，顯示雲科大並非原地踏步，而是穩健前進、持續成長。

張校長表示，此次104人力銀行「大學品牌力」評比結果，再次凸顯雲科大畢業生具備高度的性格優勢與就業即戰力，深受企業主信賴與肯定。感謝各界對雲科大的高度肯定，未來該校將持續以嶄新的思維與策略，積極回應AI科技帶來的機會與挑戰，透過科技研發與創新服務，推動雲科大邁向負責任的智慧型大學。 雲科大校長張傳育（右）代表受獎。記者蔡維斌／翻攝 104人力銀行2026大學品牌力雲科大的排名新銳獎全國第一。記者蔡維斌／翻攝