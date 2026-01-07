人力銀行評比「大學品牌力」 東海大學建築與設計奪私校第一

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
東海大學於2026年「大學品牌力」評比中脫穎，奪下「建築與設計最佳學群獎」私校第一名，更在全國120多所大學中大獲肯定，獲得「地區領航獎－中部第三名」。圖／東海大學提供
東海大學於2026年「大學品牌力」評比中脫穎而出，奪下「建築與設計最佳學群獎」私校第一名；此外，更在全國120多所大學中大獲肯定，獲得「地區領航獎中部第三名」。東海大學校長張國恩表示，獲獎不僅肯定辦學成果，更驗證東海培育出社會所需的人才。

104人力銀行主辦的「大學品牌力」今天公布獲獎名單，並於台北舉行頒獎典禮，東海大學教務長楊定亞、公共事務暨校友服務處長黃兆璽出席典禮。楊定亞表示，此次東海在建築與設計領域囊獲佳績，透過指標也讓努力被社會看見。

104總經理黃于純指出，此次評比重視大學教育是否培育符合產業與未來趨勢的人才，透過12項大指標、105項小指標進行分析，綜合評比全國120多所大學，結合104大數據資料庫、企業人資千份問卷調查、教育部大專校院公開資訊、國際評比等進行綜合評量，舉辦大學品牌力是為了透過30年的數據庫，讓各大學找到自己的優勢與努力的方向。

東海大學校長張國恩說，大學品牌的影響力來自師生與校友表現、治校方針、社會口碑等多面向的長期累積，更是驗證東海培育出為社會所需要的人才。

張國恩說，東海大學以「未來大學」為辦學願景，朝開放環型大學（Open Loop School）發展，透過彈性制度與教學翻轉，打造以學生為學習主體、教師作為引導與支持的學習環境，整合校內外資源，讓學習場域與產業實務及社會需求緊密連結，創造開放且永續的學習場域，持續回應社會與產業的變化。

東海大學 人力銀行

