中正大學攜手聯合國CSEND簽署備忘錄 今年8月將帶領學生赴日內瓦實戰

中正大學今天與聯合國認證國際組織「社會經濟發展中心」（CSEND）簽署合作備忘錄，正式啟動國際永續合作。雙方將以「日內瓦全球領導人才培育課程」為核心，預計每年於瑞士日內瓦舉辦2周密集課程。校長蔡少正表示，這次簽署備忘錄不僅是人才培育，更是將台灣在地實踐經驗連結國際永續治理體系的重要契機。

校方表示，聯合國認證國際組織Centre for Socio-Eco-Nomic Development（CSEND）為具聯合國經濟及社會理事會特別諮詢地位之國際非政府研究與發展組織，長期參與聯合國永續發展議程、全球治理與國際人才培育方案，與多個國際組織及高等教育機構保持密切合作關係。

蔡少正表示，中正大學長期以大學社會責任（USR）為核心，這次與CSEND簽署備忘錄，不僅是人才培育與國際交流，更是將台灣在地經驗連結國際永續治理體系的重要契機。

簽署儀式由蔡少正主持，CSEND主席Lichia Saner-Yiu教授與國際事務主任Raymond Saner教授親自出席。

中正大學USR辦公室說明，2026年「日內瓦全球領導人才培育課程」將於8月14日至27日舉行。屆時將帶領學子參訪國際勞工組織、世界氣象組織、聯合國人權組織及國際移民組織等重要機構。課程內容以SDGs理念為主軸，設計專題講座、團隊協作及成果發表，深化學生對全球公共議題的理解。

除學生培育，合作協議亦涵蓋教師與研究交流。CSEND將協助中正大學USR團隊赴日內瓦參訪國際機構，促進國際網絡連結。雙方未來將視需求推動共同研究計畫，並攜手參與或主辦國際論壇。中正大學表示，透過此次合作將持續深化USR國際鏈結，展現大學回應全球永續發展挑戰的具體行動。 中正大學與聯合國認證國際組織Centre for Socio-Eco-Nomic Development（CSEND）正式簽署合作備忘錄，象徵在大學USR社會責任推動及國際永續合作上邁出關鍵一步。圖／中正大學提供 中正大學啟動日內瓦領導人才培育計畫 學生將深入WTO與WHO等國際組織參訪。圖／中正大學提供 中正大學與聯合國認證國際組織Centre for Socio-Eco-Nomic Development（CSEND）正式簽署合作備忘錄。圖／中正大學提供