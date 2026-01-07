快訊

被檢舉放任無證廠商代刀 台中榮總廖醫師自爆：醫院內鬥真可怕

銀行跨行轉帳手續費12年未動 金管會主委鬆口有望調降

中正大學攜手聯合國CSEND簽署備忘錄 今年8月將帶領學生赴日內瓦實戰

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
中正大學跨國結盟CSEND 透過日內瓦實地教學深化SDGs在地化實踐能力。圖／中正大學提供
中正大學跨國結盟CSEND 透過日內瓦實地教學深化SDGs在地化實踐能力。圖／中正大學提供

中正大學今天與聯合國認證國際組織「社會經濟發展中心」（CSEND）簽署合作備忘錄，正式啟動國際永續合作。雙方將以「日內瓦全球領導人才培育課程」為核心，預計每年於瑞士日內瓦舉辦2周密集課程。校長蔡少正表示，這次簽署備忘錄不僅是人才培育，更是將台灣在地實踐經驗連結國際永續治理體系的重要契機。

校方表示，聯合國認證國際組織Centre for Socio-Eco-Nomic Development（CSEND）為具聯合國經濟及社會理事會特別諮詢地位之國際非政府研究與發展組織，長期參與聯合國永續發展議程、全球治理與國際人才培育方案，與多個國際組織及高等教育機構保持密切合作關係。

蔡少正表示，中正大學長期以大學社會責任（USR）為核心，這次與CSEND簽署備忘錄，不僅是人才培育與國際交流，更是將台灣在地經驗連結國際永續治理體系的重要契機。

簽署儀式由蔡少正主持，CSEND主席Lichia Saner-Yiu教授與國際事務主任Raymond Saner教授親自出席。

中正大學USR辦公室說明，2026年「日內瓦全球領導人才培育課程」將於8月14日至27日舉行。屆時將帶領學子參訪國際勞工組織、世界氣象組織、聯合國人權組織及國際移民組織等重要機構。課程內容以SDGs理念為主軸，設計專題講座、團隊協作及成果發表，深化學生對全球公共議題的理解。

除學生培育，合作協議亦涵蓋教師與研究交流。CSEND將協助中正大學USR團隊赴日內瓦參訪國際機構，促進國際網絡連結。雙方未來將視需求推動共同研究計畫，並攜手參與或主辦國際論壇。中正大學表示，透過此次合作將持續深化USR國際鏈結，展現大學回應全球永續發展挑戰的具體行動。

中正大學與聯合國認證國際組織Centre for Socio-Eco-Nomic Development（CSEND）正式簽署合作備忘錄，象徵在大學USR社會責任推動及國際永續合作上邁出關鍵一步。圖／中正大學提供
中正大學與聯合國認證國際組織Centre for Socio-Eco-Nomic Development（CSEND）正式簽署合作備忘錄，象徵在大學USR社會責任推動及國際永續合作上邁出關鍵一步。圖／中正大學提供
中正大學啟動日內瓦領導人才培育計畫 學生將深入WTO與WHO等國際組織參訪。圖／中正大學提供
中正大學啟動日內瓦領導人才培育計畫 學生將深入WTO與WHO等國際組織參訪。圖／中正大學提供
中正大學與聯合國認證國際組織Centre for Socio-Eco-Nomic Development（CSEND）正式簽署合作備忘錄。圖／中正大學提供
中正大學與聯合國認證國際組織Centre for Socio-Eco-Nomic Development（CSEND）正式簽署合作備忘錄。圖／中正大學提供

永續 中正大學 聯合國

延伸閱讀

中原大學獲大學品牌力學制標竿獎 私立一般大學第1名

聯合國討論委國議題 正反意見互見

逮補馬杜洛 陸聯合國控美國行徑4個「嚴重違反」

高雄績優督導涉性侵少女…碩士學位、博班錄取恐取消？中正大學回應

相關新聞

中原大學獲大學品牌力學制標竿獎 私立一般大學第1名

104人力銀行今日公布2026年大學品牌力評選結果，中原大學展現學制規劃與人才培育的整體成效，獲「學制標竿獎」私立一般大...

中正大學攜手聯合國CSEND簽署備忘錄 今年8月將帶領學生赴日內瓦實戰

中正大學今天與聯合國認證國際組織「社會經濟發展中心」（CSEND）簽署合作備忘錄，正式啟動國際永續合作。雙方將以「日內瓦...

道路工程碳排研究挑戰淨零 中華大學土木系師生奪國際論文獎

中華大學土木工程學系在老師周宏宇指導下，碩士生黃煒翔與博士生魏宇德赴韓國濟州參加「第11屆國際建設工程與專案管理研討會」...

每天失眠… 二類組大學生課業、社交兩頭空超痛苦 網勸快逃

部分大學已經迎來寒假，對大一生來說正式結束上大學的第一個學期，從高中生身分轉化的興奮感退去，正是時候好好檢視自己究竟適不適合現在的環境。

國立宜蘭大學招生註冊率亮眼 躍升全國公立大學排名第8名

根據教育部公布最新「114學年度大專校院校務資訊公開平台」統計數據，國立宜蘭大學在少子化浪潮下逆勢突圍，整體註冊率在全國...

諾獎得主Südhof亞大演講 獲名譽博士

亞洲大學昨舉辦「諾貝爾大師論壇」，同時頒發名譽博士學位給二○一三年諾貝爾生理醫學獎得主、史丹佛大學醫學院教授托馬斯．聚德...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。