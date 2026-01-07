陽明交大攜手禾榮科技、竹銘基金會 共建BNCT前瞻影像中心

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

國立陽明交通大學、禾榮科（7799）及醫療財團法人竹銘基金會7日正式簽署產學研究合作意向書，宣布將整合產學研醫關鍵資源，於陽明交大新竹校區規劃興建「硼中子捕獲治療暨前瞻影像中心」，以癌症患者臨床需求為核心，致力於提供高品質、具臨床實證基礎的硼中子捕獲治療（BNCT）服務，並打造具國際競爭力的醫療與研究平台。

本次合作匯聚陽明交大深厚的學術研究能量與跨領域整合優勢、禾榮科技於加速器型硼中子捕獲治療（AB-BNCT）系統的自主研發與工程整合實力，以及竹銘醫院在未來臨床醫療應用、病患照護與臨床試驗執行方面的豐富經驗。三方攜手，將共同建構涵蓋基礎研究、設備與系統開發、臨床驗證至實際醫療服務的完整生態系，全面落實「以病人為中心」的精準放射治療理念。

規劃中的「硼中子捕獲治療暨前瞻影像中心」將引進硼中子捕獲治療與超高磁場磁振造影（Ultra-high field MRI）等兩項先進醫療科技，結合高解析度影像診斷與追蹤工具，以及精準放射治療系統，提升治療規劃與療效評估能力，為癌症患者提供更具個別化、安全性與高品質的治療選擇。

該中心未來將同時肩負研發基地、臨床發展平台與治療中心三大功能。在研發面向，將善用陽明交大的跨領域研究優勢，持續突破BNCT與先進影像醫學的關鍵技術；在臨床發展方面，則結合竹銘醫療體系的專業臨床團隊，系統性推動BNCT於多種癌別的臨床開發與驗證，強化我國BNCT技術於全球精準放射治療領域的前沿地位。

更重要的是，中心未來亦將具備實際收治癌症患者並提供AB-BNCT臨床治療服務的能力，使創新研發成果得以迅速回饋臨床，直接造福病患。透過產學研醫緊密結合的運作模式，可有效縮短創新治療技術從研發階段導入臨床應用的時程，確保治療品質、安全性與臨床效益。

陽明交大校長林奇宏、禾榮科技董事長許金榮及竹銘基金會執行長劉在武共同代表三方完成簽署，並一致表示，此次合作不僅是臺灣AB-BNCT發展的重要里程碑，更是整合學術、產業與醫療能量、全面提升癌症治療品質的關鍵一步。未來，三方將持續深化合作，培育新世代醫學物理、工程與臨床專業人才，強化臺灣在全球精準醫療與先進放射治療領域的影響力，為癌症患者帶來更多希望與更好的治療選擇。

