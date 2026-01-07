中原大學獲大學品牌力學制標竿獎 私立一般大學第1名

104人力銀行今日公布2026年大學品牌力評選結果，中原大學展現學制規劃與人才培育的整體成效，獲「學制標竿獎」私立一般大學第一名。

在「學群聘僱力」方面，中原大學工程學群、數理化學群都排名私立一般大學第2名，建築設計學群第3名，表現亮眼。校方表示，獲獎印證中原在全人教育與跨域實作的人才培育成果，持續獲得企業與社會的肯定。

中原大學主任秘書閻亢宗代表領獎，及致詞，教育部常務次長朱俊彰亦親自參與典禮。

大學品牌力有12大指標、105項小指標，整合大數據資料庫、企業人資問卷、教育部公開資訊與國際評比資料，綜合評比國內逾120所大學。中原大學在公私立20強中居第12，私校第1名。在12大指標，中原「高階領導力」全國第5，顯示不僅是工程師搖籃，也是高階經理人孵化器。

中原大學工程學群強調實作與產學鏈結，設有智慧運算、AI與量子等跨領域課程與競賽，訓練學生解決問題與系統整合的能力。數理化方面，除與企業合作，共構半導體特用化學品研發實驗室，近期也打造沉浸式太空與天文學習場域「星空走廊」。

建築系則設置AI數位製造實驗室，回應產業對智慧製造與永續設計人才的需求。這些亮點不僅強化學生的專業實力與職場競爭力，也讓中原在「學群聘僱力」的評比中持續獲得佳績。

為落實人才培育，中原大學2025年起與新北市教育局合作，啟動「量子應用基地」，把大學端的量子實驗、半導體檢測與教學資源導入高中跨域課程，讓學生更早接觸前瞻科技、探索職涯。同時，量子資訊中心也與聯合國支持的社會影響力投資基金會（SIIF-UN）合作，推動量子結合永續（SDGs）的青年培訓與國際學習機會，強化青年從高中到大學的銜接路徑，厚植未來競爭力。

中原大學校長李英明表示，榮獲「學制標竿獎」私立一般大學第一名，是對學校整體辦學的肯定。因應人才需求更迭與科技快速演進，中原將持續精進教學品質與人才培育機制，回應社會與企業的期待。 中原大學與新北市教育局合作開設跨域實作課程，帶領高中生提早接觸前瞻科技，探索職涯方向。圖／中原大學提供 中原大學獲人力銀行學制標竿獎私立一般大學第一名，主任秘書閻亢宗（右）代表領獎。圖／中原大學提供