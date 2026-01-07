快訊

飛官和戰機在哪裡？資深漁民研判「落在黑潮主流帶」：可能被帶往這方向

國稅單位志工辱視障母「看不到別出來害人」 兒怒：主管還要求撤文

別養小霸／霸凌非「突變」 最危險教養訊號藏在家庭中

聽新聞
0:00 / 0:00

中原大學獲大學品牌力學制標竿獎 私立一般大學第1名

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
中原大學量子資訊中心攜手國際組織，結合量子科技與永續議題，培育具國際視野的青年人才。圖／中原大學提供
中原大學量子資訊中心攜手國際組織，結合量子科技與永續議題，培育具國際視野的青年人才。圖／中原大學提供

104人力銀行今日公布2026年大學品牌力評選結果，中原大學展現學制規劃與人才培育的整體成效，獲「學制標竿獎」私立一般大學第一名。

在「學群聘僱力」方面，中原大學工程學群、數理化學群都排名私立一般大學第2名，建築設計學群第3名，表現亮眼。校方表示，獲獎印證中原在全人教育與跨域實作的人才培育成果，持續獲得企業與社會的肯定。

中原大學主任秘書閻亢宗代表領獎，及致詞，教育部常務次長朱俊彰亦親自參與典禮。

大學品牌力有12大指標、105項小指標，整合大數據資料庫、企業人資問卷、教育部公開資訊與國際評比資料，綜合評比國內逾120所大學。中原大學在公私立20強中居第12，私校第1名。在12大指標，中原「高階領導力」全國第5，顯示不僅是工程師搖籃，也是高階經理人孵化器。

中原大學工程學群強調實作與產學鏈結，設有智慧運算、AI與量子等跨領域課程與競賽，訓練學生解決問題與系統整合的能力。數理化方面，除與企業合作，共構半導體特用化學品研發實驗室，近期也打造沉浸式太空與天文學習場域「星空走廊」。

建築系則設置AI數位製造實驗室，回應產業對智慧製造與永續設計人才的需求。這些亮點不僅強化學生的專業實力與職場競爭力，也讓中原在「學群聘僱力」的評比中持續獲得佳績。

為落實人才培育，中原大學2025年起與新北市教育局合作，啟動「量子應用基地」，把大學端的量子實驗、半導體檢測與教學資源導入高中跨域課程，讓學生更早接觸前瞻科技、探索職涯。同時，量子資訊中心也與聯合國支持的社會影響力投資基金會（SIIF-UN）合作，推動量子結合永續（SDGs）的青年培訓與國際學習機會，強化青年從高中到大學的銜接路徑，厚植未來競爭力。

中原大學校長李英明表示，榮獲「學制標竿獎」私立一般大學第一名，是對學校整體辦學的肯定。因應人才需求更迭與科技快速演進，中原將持續精進教學品質與人才培育機制，回應社會與企業的期待。

中原大學與新北市教育局合作開設跨域實作課程，帶領高中生提早接觸前瞻科技，探索職涯方向。圖／中原大學提供
中原大學與新北市教育局合作開設跨域實作課程，帶領高中生提早接觸前瞻科技，探索職涯方向。圖／中原大學提供
中原大學獲人力銀行學制標竿獎私立一般大學第一名，主任秘書閻亢宗（右）代表領獎。圖／中原大學提供
中原大學獲人力銀行學制標竿獎私立一般大學第一名，主任秘書閻亢宗（右）代表領獎。圖／中原大學提供

中原大學 半導體

延伸閱讀

搭上SpaceX太空夢！這些大學成低軌衛星、火箭發射人才基地

拉齊公、私大學兼任教師鐘點費 教育部給九成補助

大學術科考試今查詢試場分配表 7432人報考、體育組人數最多

中原大學旁公寓失火！多輛消防車湧入夜市學生驚逃圍觀

相關新聞

中原大學獲大學品牌力學制標竿獎 私立一般大學第1名

104人力銀行今日公布2026年大學品牌力評選結果，中原大學展現學制規劃與人才培育的整體成效，獲「學制標竿獎」私立一般大...

道路工程碳排研究挑戰淨零 中華大學土木系師生奪國際論文獎

中華大學土木工程學系在老師周宏宇指導下，碩士生黃煒翔與博士生魏宇德赴韓國濟州參加「第11屆國際建設工程與專案管理研討會」...

每天失眠… 二類組大學生課業、社交兩頭空超痛苦 網勸快逃

部分大學已經迎來寒假，對大一生來說正式結束上大學的第一個學期，從高中生身分轉化的興奮感退去，正是時候好好檢視自己究竟適不適合現在的環境。

國立宜蘭大學招生註冊率亮眼 躍升全國公立大學排名第8名

根據教育部公布最新「114學年度大專校院校務資訊公開平台」統計數據，國立宜蘭大學在少子化浪潮下逆勢突圍，整體註冊率在全國...

諾獎得主Südhof亞大演講 獲名譽博士

亞洲大學昨舉辦「諾貝爾大師論壇」，同時頒發名譽博士學位給二○一三年諾貝爾生理醫學獎得主、史丹佛大學醫學院教授托馬斯．聚德...

逢甲大學攜手華碩 打造AI人才培育基地「智慧創新鑄造廠」

在生成式AI領跑產業轉型的關鍵時刻，逢甲大學展現深耕AI教育的魄力與決心。5日盛大舉行「AI智慧創新鑄造廠」揭幕儀式，正...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。