扎根南投接軌世界 暨大柳心詠入選國際青年大使
國立暨南大學學生柳心詠入選外交部國際青年大使，將前往邦交國及友好國家訪問；柳心詠說，就讀系所非常重視第二外語，加上學校有眾多姐妹校，讓她將視野延伸至國際。
位在南投埔里鎮的國立暨南國際大學今天發布新聞稿說明，就讀國際文教與比較教育學系的學生柳心詠，從激烈競爭中脫穎而出，獲選為民國114年外交部「國際青年大使」。
柳心詠說，大一升大二的暑假是她人生轉捩點，國比系師長第一時間提供外交部甄選青年外交大使訊息，加上就讀的系所非常重視第二外語，當她提出申請想法時，師長二話不說答應撰寫推薦信，給了她極大信心。
柳心詠表示，暨大學習環境與大城市學校不同，師生關係更為緊密，在師長教導下，讓她能突破地域限制，將視野從南投埔里延伸至國際，且學校擁有眾多國外姐妹校，提供獎學金與寒暑假海外營隊資源，這些都是暨大學生厚植國際移動力的重要養分。
暨大校長武東星則說，學校透過整合校內外資源，建立完善國際交流機制，就是為確保身處南投學子依然能與世界接軌，校方會持續做學生最強大後盾，鼓勵同學勇敢走出舒適圈，成為具備全球競爭力的國際人才。
【115學測衝刺】
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪學測衝刺大禮！台大醫學系學生自製「AI幫你改作文」網站免費用
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言