扎根南投接軌世界 暨大柳心詠入選國際青年大使

國立暨南大學學生柳心詠入選外交部國際青年大使，將前往邦交國及友好國家訪問；柳心詠說，就讀系所非常重視第二外語，加上學校有眾多姐妹校，讓她將視野延伸至國際。

位在南投埔里鎮的國立暨南國際大學今天發布新聞稿說明，就讀國際文教與比較教育學系的學生柳心詠，從激烈競爭中脫穎而出，獲選為民國114年外交部「國際青年大使」。

柳心詠說，大一升大二的暑假是她人生轉捩點，國比系師長第一時間提供外交部甄選青年外交大使訊息，加上就讀的系所非常重視第二外語，當她提出申請想法時，師長二話不說答應撰寫推薦信，給了她極大信心。

柳心詠表示，暨大學習環境與大城市學校不同，師生關係更為緊密，在師長教導下，讓她能突破地域限制，將視野從南投埔里延伸至國際，且學校擁有眾多國外姐妹校，提供獎學金與寒暑假海外營隊資源，這些都是暨大學生厚植國際移動力的重要養分。

暨大校長武東星則說，學校透過整合校內外資源，建立完善國際交流機制，就是為確保身處南投學子依然能與世界接軌，校方會持續做學生最強大後盾，鼓勵同學勇敢走出舒適圈，成為具備全球競爭力的國際人才。