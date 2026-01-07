快訊

道路工程碳排研究挑戰淨零 中華大學土木系師生奪國際論文獎

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
中華大學土木系（左起）魏宇德與黃煒翔於韓國濟州國際研討會合影，展現減碳研究成果，勇奪國際論文獎亞軍。圖／中華大學提供
中華大學土木系（左起）魏宇德與黃煒翔於韓國濟州國際研討會合影，展現減碳研究成果，勇奪國際論文獎亞軍。圖／中華大學提供

中華大學土木工程學系在老師周宏宇指導下，碩士生黃煒翔與博士生魏宇德赴韓國濟州參加「第11屆國際建設工程與專案管理研討會」（ICCEPM 2025），以道路工程減碳研究成果獲得國際論文獎亞軍（Runner-up Paper Award），在全球103件投稿中脫穎而出，為校爭光，更肯定學生的專業實力。

魏宇德表示，這次國際交流讓他深刻體會學術與產業的連結，並啟發後續研究思路。他說，能在全球舞台分享成果，並獲得肯定，是對努力的最佳回報，希望未來能將這套架構擴充至更多工程案例，讓研究真正落地，為淨零轉型貢獻力量。

黃煒翔分享，研究過程最大的挑戰是蒐集道路工程碳排數據，因資訊分散且缺乏標準格式，他花費大量時間訪談專業人員並多輪交叉驗證，最終成功將零散資訊轉化為系統化參數，並建立精準模型。「這段過程雖然艱辛，但讓自己在國際發表時能自信回應提問，也更清楚自己的研究定位與未來方向。」

周宏宇指出，獲獎顯示學生具備將複雜問題轉化為清晰方法並落實應用的能力，研究成果更有望成為支援公共工程治理與淨零轉型的實務工具。

本次獲獎論文題為「Developing a Carbon Emission Assessment Framework for Road Engineering Using Material Flow Analysis」，研究結合物質流分析（MFA）與 STAN 模型工具，建構系統化、量化且視覺化的道路工程碳排放評估架構，突破傳統僅依排放係數估算碳足跡的限制，並以真實工程案例驗證，精準呈現施工與維護階段碳排構成，協助辨識碳排熱點，為營建產業減碳策略提供科學依據。

