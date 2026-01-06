每天失眠… 二類組大學生課業、社交兩頭空超痛苦 網勸快逃
部分大學已經迎來寒假，對大一生來說正式結束上大學的第一個學期，從高中生身分轉化的興奮感退去，正是時候好好檢視自己究竟適不適合現在的環境。
一名大一生在Dcard發文表示，自己雖然喜歡畫畫，但知道實力不足以生存，因此大學選擇讀二類，但是入學後發現課表很滿，必修的微積分、程式、計算機概論完全讀不下去也不想讀。
除了課業壓力，社交關係也讓原PO感到痛苦，被室友句點、偷拍、生活習慣不符；社團成員搞不清楚情況，導致小組作品一團糟；加上過去有些不好的回憶，原PO現在誰都不想見、也開始害怕見面。原PO覺得自己心理有點狀況，但一直沒去諮詢，導致自己雖然乍看有朋友，在校互動也算活潑，但其實每天都很低落、焦慮，幾乎天天失眠，不知道該怎麼辦。
不少人建議原PO有餘裕的話，可以試試看自己喜歡的科系，「我的建議是發現不對勁趕快轉學轉系重考，因為過幾個月你內心依然會出現一樣的問題」、「家裡經濟條件好就不要逼自己讀二類，不如讀個你有興趣的系」、「如果對一個科系討厭或不擅長到一定程度，給你一百萬，你也沒動力讀下去，大一還年輕，果斷的逃吧」。
至於室友相處問題，也只能建議原PO自主避開，「室友的部分，換宿唯一正解」、「（室友）溝通無效的話建議換寢室or自己租屋」。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪學測衝刺大禮！台大醫學系學生自製「AI幫你改作文」網站免費用
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言