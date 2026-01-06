每天失眠… 二類組大學生課業、社交兩頭空超痛苦 網勸快逃

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
大學生示意圖。圖／AI生成
大學生示意圖。圖／AI生成

部分大學已經迎來寒假，對大一生來說正式結束上大學的第一個學期，從高中生身分轉化的興奮感退去，正是時候好好檢視自己究竟適不適合現在的環境。

一名大一生在Dcard發文表示，自己雖然喜歡畫畫，但知道實力不足以生存，因此大學選擇讀二類，但是入學後發現課表很滿，必修的微積分、程式、計算機概論完全讀不下去也不想讀。

除了課業壓力社交關係也讓原PO感到痛苦，被室友句點、偷拍、生活習慣不符；社團成員搞不清楚情況，導致小組作品一團糟；加上過去有些不好的回憶，原PO現在誰都不想見、也開始害怕見面。原PO覺得自己心理有點狀況，但一直沒去諮詢，導致自己雖然乍看有朋友，在校互動也算活潑，但其實每天都很低落、焦慮，幾乎天天失眠，不知道該怎麼辦。

不少人建議原PO有餘裕的話，可以試試看自己喜歡的科系，「我的建議是發現不對勁趕快轉學轉系重考，因為過幾個月你內心依然會出現一樣的問題」、「家裡經濟條件好就不要逼自己讀二類，不如讀個你有興趣的系」、「如果對一個科系討厭或不擅長到一定程度，給你一百萬，你也沒動力讀下去，大一還年輕，果斷的逃吧」。

至於室友相處問題，也只能建議原PO自主避開，「室友的部分，換宿唯一正解」、「（室友）溝通無效的話建議換寢室or自己租屋」。

大學生 社交 必修 壓力 失眠 朋友

