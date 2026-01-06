夫妻經營起重機有成 連8年捐款助台東大學運動選手追夢
經營起重機工程的夫妻檔王文進與李素滿，連續8年資助台東大學運動選手獎學金，累積捐助新台幣140萬元，幫助學生追求運動夢想。
國立台東大學今天發布新聞稿表示，日達機械起重工程行老闆娘、台東大學76級校友李素滿，5日重返母校，與丈夫一同頒發每人新台幣1萬元獎助學金給15名優秀運動選手，以實際行動支持學弟妹追夢。
這是日達公司連續第8年捐助台東大學運動選手，累計捐款金額已達新台幣140萬元；長年投入的捐款，溫暖照亮偏鄉運動員的前行之路。
台東大學表示，出身清寒家庭的李素滿，深知每筆資助都可能改變一個孩子的人生，因此她說「希望這些孩子知道，有人在背後支持他們，就可以安心追夢。」
台東大學表示，這份善緣的開啟，源自李素滿與丈夫王文進的愛心共鳴，當年師專同學陳秀惠教授發起「為偏鄉運動員點一盞燈」計畫，邀請熱愛運動的王文進前往觀賽；王文進親眼目睹偏鄉選手在簡陋環境中揮汗苦練，那份不屈不撓精神深深觸動他的心，回程隨即簽下支持計畫書。
台東大學表示，從民國107年起，日達公司每年提供5名、每人1萬元的潛力運動選手獎學金；113年度更擴大為每年15名，讓更多具潛力運動選手受惠，8年堅持已開花結果，獲獎學生及畢業校友在各領域展現卓越表現。
