東吳巨資學院首參加AI博覽會 展示教學科技趨勢
AI人才年會暨AI職涯博覽會將於1月10日登場，東吳大學巨量資料管理學院暨資料科學系是第1個參加的大學科系，將設展區展示特色教學，並讓參加者體驗AI科技趨勢。
東吳大學今天發布新聞稿指出，AI人才年會暨AI職涯博覽會呼應全球AI浪潮與新世代職涯變革，以「產業趨勢×科技教育×跨領域人才」為核心，聚焦AI技術發展、教育轉型及跨域合作的未來樣貌，為企業與人才提供觀察產業新局勢、探索AI時代職涯新機會的平台。
東吳大學表示，巨量資料管理學院暨資料科學系是第1個參與AI職涯博覽會的大學科系，不僅象徵學界對AI人才培育趨勢的高度重視，也突顯東吳大學在「以職涯為導向的AI與資料科學教育」上的領先布局。
東吳巨資學院將於博覽會中設置專屬展區，呈現資料科學與AI相關課程模組、特色教學設計及職涯導向培育方案，並安排互動交流環，讓參加者體驗AI科技趨勢，深入了解職場所需關鍵技能，促進學生與企業的實質對話與媒合。
東吳大學提到，AI人才年會暨AI職涯博覽會不僅是企業與人才的重要交流平台，更是引領AI職涯新趨勢的關鍵舞台，東吳大學巨量資料管理學院暨資料科學系參加年會，為活動注入高教與人才培育的新亮點，也展現高教走入AI職涯場域、與產業對話的前瞻行動力。
