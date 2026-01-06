國立宜蘭大學招生註冊率亮眼 躍升全國公立大學排名第8名
根據教育部公布最新「114學年度大專校院校務資訊公開平台」統計數據，國立宜蘭大學在少子化浪潮下逆勢突圍，整體註冊率在全國公立大學中名列第8，較去年第15名，大幅進步7個名次，表現亮眼，顯示宜大深耕教學與產學合作成效受到肯定。
在各學制的細項表現上，宜大更是多項指標名列前茅，其中，「碩士在職專班」與「博士班」註冊率皆達到100%滿招，並列全國公立大學第1名，展現宜大在高階人才培育與回流教育市場上備受社會各界青睞。
此外，「進修學士班」註冊率高居公立大學第2名，「日間學士班」穩坐公立大學第四名，顯示無論是應屆學子或進修人士都把宜蘭大學視為升學首選；值得一提是，「碩士班」今年表現也有顯著成長，排名公立大學第13名，較去年大幅躍升11個名次，成長幅度驚人。
校方表示，國立宜蘭大學近年來積極推動教學創新與跨域學習，緊密鏈結產業需求，提升學生就業競爭力；此次教育部公布的註冊率數據，不僅反映家長與學生對宜大辦學品質的高度信賴，也再次擦亮宜蘭大學這所百年優質學府與高教尖兵的金字招牌。
