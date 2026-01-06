聽新聞
諾獎得主Südhof亞大演講 獲名譽博士

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
亞洲大學校長蔡進發（左）昨頒發名譽博士學位，給諾貝爾生理醫學獎得主、史丹佛大學醫學院教授托馬斯．聚德霍夫（Thomas C. Südhof）。記者黃寅／攝影
亞洲大學校長蔡進發（左）昨頒發名譽博士學位，給諾貝爾生理醫學獎得主、史丹佛大學醫學院教授托馬斯．聚德霍夫（Thomas C. Südhof）。記者黃寅／攝影

亞洲大學昨舉辦「諾貝爾大師論壇」，同時頒發名譽博士學位給二○一三年諾貝爾生理醫學獎得主、史丹佛大學醫學院教授托馬斯．聚德霍夫（Thomas C. Südhof），表彰其在神經科學與突觸傳遞機制研究上的卓越貢獻。校長蔡進發說，適逢創校廿五周年，除為學校增添學術光彩之外，也期盼為年輕學子樹立追求卓越、堅守學術誠信的典範。

大師論壇吸引滿場師生，學生表示，能近距離聆聽諾貝爾獎得主分享見解，具深刻啟發意義。

蔡進發表示，Südhof致力於解析神經元之間的突觸傳遞機制，研究成果奠定現代神經科學重要基礎，也為理解與治療神經退化性疾病開啟新的方向，校方將持續引進世界級大師，培育優秀人才。

對於獲頒學位，Südhof表示感到十分榮幸，未來會在教學和研究上進一步與亞大合作。他在演講中說，「突觸」是大腦最基礎的運算單位，展現出驚人的速度、精準度與塑性，他因闡明突觸前端如何精確分泌神經傳導物質的機制而獲得諾貝爾獎。

他指出，川普政府去年宣稱科學界正面臨「再現性危機」，他認為並非起於造假猖獗，而是數位化轉型、政治利益干預，以及現行科學出版制度的設計缺陷。學術期刊系統是「最大規模且未受監管的產業」，同儕審查機制正受到缺乏專業知識與責任感的威脅。

諾貝爾獎 亞洲大學

