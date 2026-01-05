興亞營造與逢甲大學簽署產學合作 成立「興亞學堂」

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
興亞營造與逢甲大學簽署產學合作，攜手為土木工程與營造產業發展注入新動能。業者提供
興亞營造工程公司與逢甲大學土木工程學系，5日正式簽署產學合作備忘錄（MOU），興亞營造捐贈200萬元，作為推動產學合作的專用基金。雙方將聚焦於工程技術研發、教學與人才培育、產學實習與專題研究，以及工程數位化與管理創新等重點方向，促進學術研究與工程實務的深度整合。尤其在人才培育方面，逢甲大學將成立「興亞學堂」，結合課程教學、實務講座與產業導師等制度，強化學生對工程實務的理解與應用能力。

簽署儀式由興亞營造董事長卓燦然，與逢甲大學董事長高承恕、校長王葳、建設學院院長蘇昭銘、土木工程學系主任林喻峰共同主持。

王葳表示，透過與產業建立長期夥伴關係，可有效強化教學與研究能量，培育兼具理論基礎與實務能力的工程專業人才；卓燦然亦期盼藉由產學交流與合作，攜手為土木工程與營造產業發展注入新動能。

卓燦然為逢甲大學第24屆傑出校友，也是該校經營管理碩士班（高階管理組），其子金雨企業（4503）董事長卓政懋，同時也是逢甲大學土木系及勤益科技大學兼任助理教授。

興亞營造長期致力於企業社會責任（CSR）的實踐。除持續投入在地公益事務，捐助關懷弱勢團體，亦結合企業專業資源，定期指派具專業背景的技術人員，前往各級學校進行產業導向授課，積極協助教育單位推動實務教學與產業接軌，實際培育具備實務能力與創新思維的未來人才。

興亞營造藉由此次與逢甲推動成立的興亞學堂進行產學合作，將進一步強化在地發展，深耕地方、永續共好的經營理念。

興亞營造董事長卓燦然(左)捐贈200萬元，作為推動產學合作的專用基金。業者提供
逢甲大學 產學合作 公益 永續

