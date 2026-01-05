逢甲大學攜手華碩 打造AI人才培育基地「智慧創新鑄造廠」

在生成式AI領跑產業轉型的關鍵時刻，逢甲大學展現深耕AI教育的魄力與決心。5日盛大舉行「AI智慧創新鑄造廠」揭幕儀式，正式宣告全台大專院校首座大規模搭載ASUS PRIME GeForce RTX 5080旗艦級設備的AI教學基地啟用。

逢甲大學校長王葳、國際科技大廠華碩電腦（2357）營運長謝明傑、華碩聯合科技開放平台暨AIoT事業部台灣區總經理江尹涵，以及輝達（NVIDIA）台灣區業務資深協理邾亦為等人都到場見證。這座基地的落成，標誌著逢甲大學在AI教學上，已與全球前瞻產業趨勢完成「算力」與「實務」的無縫接軌。

逢甲大學指出，「AI智慧創新鑄造廠」配置了61台ASUS ExpertCenter Pro ET500I W8高效能教學工作站，全面搭載NVIDIA最新一代 Blackwell架構的PRIME GeForce RTX 5080顯示卡，搭配64GB記憶體，這也是目前台灣教育界首批大規模的部署。

場域內更配置兩台搭載RTX PRO 6000(96GB顯存)的高階示範機。這套規格能支持60B(600億)參數的大型模型訓練。這意味著學生在校內即可深度參與當前產業尖端的LLM微調(Fine-tuning)、RAG架構實作，及影像生成(Stable Diffusion)等全流程訓練。

此外，該場域將規劃為訓練AI相關課程教室，課程內容涵蓋數位孿生， AI程式設計、生成式語言模型與智慧應用實務；開放逢甲大學校內各學系學生修習，無論來自資訊電機學院、工程與科學學院、AI應用學士學位學程，或透過跨域選修皆可參與，讓師生在校期間即能累積產業實戰經驗。

逢甲大學強調，這座空間並非傳統電腦教室，而是一座強調「實作導向」的數位工坊，將數據視為原物料，透過高階算力淬鍊成具產業價值的應用。

揭幕現場，同步展示多項逢甲師生近期的AI研發成果，這些作品在資源升級前便已在國內外競賽嶄露頭角，充分證明學生的研發潛力；校方期許透過「AI智慧創新鑄造廠」的啟用，為逢甲學生注入更強大的算力後盾。

其中，「智慧道路瑕疵檢測系統」：一套道路檢測自動化系統，結合車載攝影技術與多項人工智慧演算法，曾獲第十四屆「全國大專院校AI智動化設備創作獎」冠軍、第十屆「綠色生活創意設計大賽」「綠色永續創意商品設計組－大專校院組」銀獎。

「QualiVision」：以AI視覺辨識技術為核心，鎖定塑膠射出產線常見的毛邊、縮水、黑點等瑕疵，打造具即時檢測能力的智慧品管系統。曾獲第30屆大專校院資訊應用服務創新競賽」產業創新AI組第二、亞太資通訊科技領域最高榮譽之一的APICTA Awards大專校院組佳作

逢甲大學指出，此波硬體升級將帶來兩大核心效益：首先是「釋放研發動能」，透過大幅縮短模型訓練的等待時間，讓學生將心力專注於演算法優化；其次是「無縫接軌業界」，確保學生在校期間即掌握與產業同步的前沿技術。

AI智慧創新鑄造廠以「AI Lab as a Service」為願景，將其定位為校內AI技術與跨域應用的中樞，透過整合管理GPU與產學教育訓練，落實資源共享的教學場域。

場域建置高效能算力工作站，強調實作導向，讓學生親手操作邊緣裝置、進行模型部署與效能優化技術 。同時發揮產學鏈結樞紐功能，透過與企業共構實務專案與實習，確保教學內容緊扣產業趨勢，致力培育具備專業實作力與跨域整合能力的未來人才。 逢甲資電學院院長沈祖望說，學生在校內就能深度參與當前產業尖端的全流程訓練。逢甲大學提供 逢甲資訊系副教授林峰正展示逢甲師生近期在AI研發和競賽的獲獎成果。逢甲大學提供 「智慧創新鑄造廠」課程內容涵蓋數位孿生、AI程式設計等，開放各學系學生修習。逢甲大學提供