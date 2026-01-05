盧秀燕見證 全台大學最強NVIDIA AI算力中心東海登場
東海大學投入上億元持續建置AI教學環境後，價值3,000萬元的「NVIDIA B200 AI Pod算力中心」也於5日正式啟用。台中市長盧秀燕指出，「數位力就是城市競爭力」，東海大學在校友李詩欽捐贈打造NVIDIA（輝達）B200後，已擁有全台大學最強的運算基地，可以作為台中邁向2026 AI轉型之路的重要後盾。
盧秀燕表示，她將與校長張國恩一起，將東海大當作為台灣AI人才培育與智慧城市發展的新引擎。
東海5日舉辦「NVIDIA B200 AI Pod算力中心啟用典禮」。台中市長盧秀燕與東海大學校長張國恩、東海董事長吳清邁、台中副市長鄭照新、中科管理局長許茂新、台中數位發展局長林谷隆、前科技部長暨前工研院院長徐爵民、英業達（2356）資深副總陳逸萍，以及捐贈者英業達創辦人李詩欽等人共同為啟用典禮剪綵。
張國恩表示，過去兩年投入1億元的校園AI基礎建設已邁入全新里程，而這座算力中心由第12屆傑出校友、榮譽理事長，也是英業達創辦人之一的李詩欽慷慨捐贈，NVIDIA B200 AI Pod搭載NVIDIA最新Blackwell架構的高階運算平台，為東海注入最強算力，而這套系統也可以作為市府的後盾，為台灣AI人才培育與智慧城市發展開啟新動力。
捐贈人李詩欽感性表示，身為東海人能回饋母校深感榮耀。此次捐贈，希望讓學弟妹在求學期間，就能接觸與產業同步、甚至更領先的運算資源，培育具備「即戰力」的AI領航新星。
盧秀燕稱讚此算力中心，將成為台中「智慧城市」數位轉型的重要加速器，也確立東海在全台AI人才培育的領航地位。盧秀燕近年來一直積極推動數位發展，也是全台第一個打造數位發展局的市府，她肯定東海擁有李詩欽這樣愛母校的校友。
盧秀燕說，李詩欽捐贈NVIDIA B200後，不僅將擁有全台大學最強的運算基地，這套設備，結合東海已經建置的AI PC教室，已經可以作為台中邁向2026 AI轉型之路的重要後盾，她相當期待能與張國恩校長共同透過AI教育，為在地注入豐沛的研發能量與高階人才的培育。
張國恩也強調，落實「AI東海生成未來」是校方的具體行動，近年學校在AI領域累計投資已突破1億元，特別感謝李詩欽捐贈價值3,000萬元的最新NVIDIA Blackwell架構HGX B200高階運算伺服器，讓師生能透過頂尖設備進行跨域研究，為台灣高等教育與產業創新奠定堅實基石。
吳清邁表示，董事會全力支持AI領域建設，期許學生在校即能掌握產業界最先進設備。東海正式將發展藍圖轉化為產學互惠的具體實績，未來將持續發揮社會影響力，引領台灣高等教育轉型趨勢。
圖資長楊朝棟說明，此次啟用的運算核心包含一台最的NVIDIA HGX B200系統平台伺服器，以及兩台搭載Ada Lovelace架構NVIDIA L40S GPU伺服器，並透過NVIDIA Spectrum高速網路交換機串聯，展現頂級運算叢集規格。
技術上則採用專用冷卻機櫃，成功克服高強度運算帶來的散熱與電力挑戰，確保系統穩定運作。此外，東海結合校內近年布建的近500台AI PC，已建構「從終端基礎到雲端高階」的完整算力生態系，讓師生能無縫接軌各類規模的研發需求。
