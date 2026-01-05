諾貝爾生醫獎得主來台 亞大頒發名譽博士學位

亞洲大學今舉辦「諾貝爾大師論壇」同時頒發名譽博士學位給2013年諾貝爾生理醫學獎得主、史丹佛大學醫學院教授托馬斯．聚德霍夫（Thomas C. Südhof），表彰其在神經科學與突觸傳遞機制研究上的卓越貢獻。

校長蔡進發說，適逢學校創校25周年，除了為校慶增添重要學術光彩，也期盼能為年輕世代學子樹立追求卓越、堅守學術誠信的典範。

論壇由亞洲大學與 BRIDGES、International Peace Foundation共同主辦，吸引眾多師生與高中生參與，Südhof 並發表專題演講，現場提問熱烈。與會學生表示，能近距離聆聽諾貝爾獎得主分享的見解，具深刻啟發意義。

蔡進發說，Südhof 長期致力於解析神經元之間的突觸傳遞機制，研究成果不僅奠定現代神經科學的重要基礎，也為神經退化性疾病的理解與治療開啟嶄新的方向，頒發名譽博士學位是對其在學術成就與科學精神的高度肯定。學校將持續引進世界級大師，培育具備專業能力與高度社會責任感的優秀人才。

對於獲頒名譽博士學位，Südhof 說感到十分榮幸和喜悅，未來將進一步跟亞大密切聯繫，在教學和研究上進行合作與協助。他在演講中說，「突觸」是大腦最基礎的運算單位，展現出驚人的速度、精準度與塑性，而神經迴路正是大腦功能的基礎 。他也因闡明突觸前端如何精確分泌神經傳導物質的機制而獲得諾貝爾獎。

Südhof對當前科學誠信問題提出深刻批判說，川普政府去年發布的行政命令宣稱科學界正面臨「再現性危機」但他認為，這並非起因於猖獗的造假，真正的導火線是數位化轉型、政治利益干預，以及現行科學出版制度的設計缺陷。

他也將學術期刊系統描述為「最大規模且未受監管的產業」，利潤率高達 20% 至 50%，同儕審查機制正受到缺乏專業知識與責任感的威脅。 亞洲大學今舉辦「諾貝爾大師論壇」同時頒發名譽博士學位給2013年諾貝爾生理醫學獎得主、史丹佛大學醫學院教授托馬斯．聚德霍夫（Thomas C. Südhof）。記者黃寅／攝影