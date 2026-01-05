快訊

委內瑞拉總統馬杜洛動向美媒全程直播 搭直升機被押往紐約市受審

咖啡廳讀書遇阿北助解題⋯身分竟是名師 網笑讚：文昌帝君顯靈

台9線南迴公路3車追撞事故 休旅車被大車壓平1死2傷

諾貝爾生醫獎得主來台 亞大頒發名譽博士學位

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學校長蔡進發（左）今代表學校頒發名譽博士學位給2013年諾貝爾生理醫學獎得主、史丹佛大學醫學院教授托馬斯．聚德霍夫（Thomas C. Südhof）。記者黃寅／攝影
亞洲大學校長蔡進發（左）今代表學校頒發名譽博士學位給2013年諾貝爾生理醫學獎得主、史丹佛大學醫學院教授托馬斯．聚德霍夫（Thomas C. Südhof）。記者黃寅／攝影

亞洲大學今舉辦「諾貝爾大師論壇」同時頒發名譽博士學位給2013年諾貝爾生理醫學獎得主、史丹佛大學醫學院教授托馬斯．聚德霍夫（Thomas C. Südhof），表彰其在神經科學與突觸傳遞機制研究上的卓越貢獻。

校長蔡進發說，適逢學校創校25周年，除了為校慶增添重要學術光彩，也期盼能為年輕世代學子樹立追求卓越、堅守學術誠信的典範。

論壇由亞洲大學與 BRIDGES、International Peace Foundation共同主辦，吸引眾多師生與高中生參與，Südhof 並發表專題演講，現場提問熱烈。與會學生表示，能近距離聆聽諾貝爾獎得主分享的見解，具深刻啟發意義。

蔡進發說，Südhof 長期致力於解析神經元之間的突觸傳遞機制，研究成果不僅奠定現代神經科學的重要基礎，也為神經退化性疾病的理解與治療開啟嶄新的方向，頒發名譽博士學位是對其在學術成就與科學精神的高度肯定。學校將持續引進世界級大師，培育具備專業能力與高度社會責任感的優秀人才。

對於獲頒名譽博士學位，Südhof 說感到十分榮幸和喜悅，未來將進一步跟亞大密切聯繫，在教學和研究上進行合作與協助。他在演講中說，「突觸」是大腦最基礎的運算單位，展現出驚人的速度、精準度與塑性，而神經迴路正是大腦功能的基礎 。他也因闡明突觸前端如何精確分泌神經傳導物質的機制而獲得諾貝爾獎。

Südhof對當前科學誠信問題提出深刻批判說，川普政府去年發布的行政命令宣稱科學界正面臨「再現性危機」但他認為，這並非起因於猖獗的造假，真正的導火線是數位化轉型、政治利益干預，以及現行科學出版制度的設計缺陷。

他也將學術期刊系統描述為「最大規模且未受監管的產業」，利潤率高達 20% 至 50%，同儕審查機制正受到缺乏專業知識與責任感的威脅。

亞洲大學今舉辦「諾貝爾大師論壇」同時頒發名譽博士學位給2013年諾貝爾生理醫學獎得主、史丹佛大學醫學院教授托馬斯．聚德霍夫（Thomas C. Südhof）。記者黃寅／攝影
亞洲大學今舉辦「諾貝爾大師論壇」同時頒發名譽博士學位給2013年諾貝爾生理醫學獎得主、史丹佛大學醫學院教授托馬斯．聚德霍夫（Thomas C. Südhof）。記者黃寅／攝影

神經科學 諾貝爾獎 機制

延伸閱讀

Netflix追劇別再按下一集了！神經科醫公開4個大腦抗衰老習慣

115學測自然／生物命題趨勢必看！3大核心章節重點一把抓 諾貝爾生醫獎延伸考點預測

2026諾貝爾大健康論壇 聚焦眼視光、美容抗衰老新未來海內外頂尖專家齊聚 討論智慧醫療在醫療的應用

權威期刊推薦3大類運動最有效健腦 規律動12週就能讓大腦變年輕

相關新聞

2025半導體企業最愛大學揭曉 成大奪冠、二所技職學校成黑馬

面試心得分享平台「面試趣」公布最新調查，2025年半導體業錄取率最高的大學由成功大學奪冠，陽明交通大學居次，中正、雲科大...

諾貝爾生醫獎得主來台 亞大頒發名譽博士學位

亞洲大學今舉辦「諾貝爾大師論壇」同時頒發名譽博士學位給2013年諾貝爾生理醫學獎得主、史丹佛大學醫學院教授托馬斯．聚德霍...

大葉學生為鐵道園區注入新美學 拿下「2025高雄製造」設計競圖金獎

彰化縣大葉大學空間設計學系再傳捷報，參加社團法人高雄市建築師公會主辦的全國學生設計競圖「2025高雄製造」拿下一金獎兩入...

英業達李詩欽捐贈NVIDIA B200 東海大學成立算力中心

東海大學校友、英業達創辦人李詩欽捐贈價值3千萬元的「NVIDIA B200 AI Pod」給學校，校方今特別邀請市長盧秀...

「AI系」整併案遭學生反彈 世新大學決定不推動

世新大學先前擬規畫將「數位多媒體設計學系」與「資訊傳播學系」整併為「AI應用媒體設計系」，簡稱為「AI」系，但該案遭學生...

律界亂象／實習靠關說？如駕訓班「付費訓練」再掀熱議

去年律師錄取人數破千，實習制度危機浮現，容訓量超負荷導致訓練資源分薄、無薪低薪變相剝削，甚至傳出要靠「關說」爭取實習。有律師指大學、研究所的學術教育脫離實務，法律系教授建議延長實訓時間，但需政府經費支援，而「付費實習」或「雇主付薪資+自費補貼指導費」雙軌並行也掀熱議。還有學者指出，學生在學時就應該跟事務所培養關係，夠優秀認真，不怕沒人要。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。