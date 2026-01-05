大葉學生為鐵道園區注入新美學 拿下「2025高雄製造」設計競圖金獎
彰化縣大葉大學空間設計學系再傳捷報，參加社團法人高雄市建築師公會主辦的全國學生設計競圖「2025高雄製造」拿下一金獎兩入選佳績，學生黃朝瑞的「記憶轉轍驛站」以哈瑪星鐵道園區為設計基地，希望設計出能讓旅客在光影與步行間感受到城市的呼吸。
大葉大學空設系講師紀彥竹表示，「2025高雄製造」競圖以「自然共生、歷史文化再生、智慧韌性城市、生活美學、全球視角」為核心命題，鼓勵學生提出前瞻性的空間想像。所以大葉老師們也引領學生將抽象概念轉化為回應社會議題的空間提案，因此學生能在賽事脫穎而出。
金獎作品「記憶轉轍驛站—行為藝術重構號誌樓的時空場域」由空設系紀彥竹老師指導大四生黃朝瑞設計，以哈瑪星鐵道園區為基地，重新詮釋號誌樓在城市歷史中的角色。黃朝瑞說，他的設計融合行為藝術、空間敘事與感官體驗，希望旅客與居民都能在光影與步行間，重新聆聽土地的聲音，感受到城市的呼吸。
入選獎作品「影落漁村」由杜善揚老師指導大四生陳為軒設計，以「從文化扎根」為核心，將高雄彌陀逐漸沒落的皮影戲文化，融入漁村日常的空間系統，透過光、影、水域與聚落關係，讓傳統藝術重新回到生活現場。
另一件入選獎作品「鐵道渠城」由賴宏軒老師指導大四生黃家葳設計，也是以哈瑪星鐵道基地探討基地作為高雄港發源地所承載的歷史紋理，回應鐵道、產業設施切割空間所造成的人文與港口斷裂問題。設計以「棧二庫」作為破除中心與界線的關鍵節點，重新串聯人文、交通與港口意象，讓歷史記憶與現代需求並存，引導未來的開放性空間。
