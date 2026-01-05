首所國立大學校內設員工托嬰中心 中興大學開園收托

快訊

中央社／ 台中5日電

國立中興大學爭取衛福部補助，翻修小禮堂廂房在校內設立「員工子女托嬰中心」；今天開園收托，以教職子女優先，餘額開放給一般民眾，讓教職員安心兼顧家庭與工作。

中興大學爭取衛生福利部計畫補助，投入逾千萬元，成為第一所國立大學在校內設立「員工子女托嬰中心」，今天正式開園收托，招收60名0至2歲嬰幼兒。興大托嬰中心屬準公共化托育，招生採優先順位制，以興大現任教職員工子女為第一優先，餘額則提供一般民眾報名。

興大全面翻修小禮堂廂房1至2樓及前廣場，空間設計以友善動線與使用者需求為核心，打造4間分齡教室，購置新式照護設備、教育，還有寬廣戶外草坪活動及獨立專業廚房。

經公開評選，委由新北市嬰幼兒托育協會負責營運；招聘15名托育人員中，5人為護理背景，半數具3至5年以上托育資歷，1人具20年幼教托育經驗的專業主管人員及1名專任護理師，配置1名具中餐丙級執照廚工，專責副食品及餐點烹煮。

興大校長詹富智表示，托嬰中心的成立不僅回應「性別平等工作法」的精神與教職員工對托育的高度需求，象徵學校推動友善職場與家庭支持政策的重要里程碑，打造「安全、安心、安穩」托育空間，未來將持續強化育兒支持網絡，讓教職員安心兼顧家庭與工作。

